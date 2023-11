Toro, ¿ciudad de oportunidades?

Comenzar desde cero siempre es un riesgo. Un riesgo que se traduce en esfuerzo y recompensa al ver todo el trabajo realizado para que los sueños se hagan realidad. Para Mario Garduño, un joven emprendedor de la localidad toresana, su sueño siempre había sido montar su propio estudio de fotografía en su ciudad natal, una ciudad que le ha visto nacer, donde se ha criado y ha crecido: en Toro. Un proyecto que lleva en pie casi un año, ya que las puertas de su estudio se abrieron en enero del 2022. Y es que, como dice el joven toresano, "al principio da vértigo, pero luego lo piensas y es increíble poder decir que tienes 24 años y que estás sacando adelante tu propio negocio".

Poner en marcha un negocio propio, poder emprender, no es nada fácil, o eso muestran los datos recogidos en el informe del Global Entrepreneur Monitor (GER), del periodo 2022-2023, en el que se muestra que los españoles piensan que el país no ofrece oportunidades para emprender; en los datos se puede observar cómo un 58% de la población cree que las personas no emprenden, a pesar de tener idea de ello, por el miedo al fracaso. A pesar de esta negativa, sí que hay tendencia al emprendimiento en las grandes ciudades como son: Valencia, Cataluña o Madrid, según dicho informe, en el que también se observa que los jóvenes son el grupo que mayor potencial tiene para montar su propio negocio. Pero, ¿qué pasa con las ciudades más pequeñas o los pueblos? ¿Es viable emprender?

Garduño opina que sí merece la pena emprender en Toro. Los últimos datos poblacionales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) afirman que en el 2022 el municipio contaba con un total de 8.448 personas: 4.131 hombres y 4.317 mujeres; un panorama que hace diez años no era así, ya que, en el 2012 Toro contaba con 9.627 personas, una cantidad que ha ido disminuyendo según avanzaban los años. A pesar de lo que dicen los datos, Garduño piensa que siempre hay hueco para la gente nueva que quiera emprender, sobre todo, gente joven, y es que "muchas veces pensamos que las oportunidades están fuera, en las ciudades grandes, y a veces eso no es así", asegura. Para el joven toresano, el hecho de que haya cada vez menos oportunidades no supone una barrera, sino que "no se pueden dejar de perder". "Es nuestra responsabilidad seguir adelante, igual que lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres. Ahora nos toca a nosotros", señala el toresano.

A pesar de que en un primer momento las circunstancias para emprender resulten complicadas, "con ganas e ilusión se pueden hacer cosas grandes", resalta Garduño. Y es que, según el joven, hay que seguir dándole vida a los pueblos, "no hundirlos más". Si bien es cierto que cada vez es más común pasear por las calles y ver carteles que muestran que ese local se alquila, se traspasa o se vende; carteles que muestran, en muchas ocasiones, como algo que una vez fue real, ya no lo es. A pesar ello, Garduño piensa que, para que estos carteles no estén presentes en la mayor parte de los establecimientos, con el paso del tiempo, "hace falta gente joven con ideas nuevas, con cosas innovadoras, y sobre todo con ganas. Con eso tienes mucho ganado ya", señala.

Al joven siempre le ha gustado la fotografía. Un hobbie que desembocó, finalmente, en la decisión de estudiar este oficio y realizar fotos como aficionado. Cuando era más joven, no tenía muy claro que quería hacer, pero sí que sabía que hiciera lo que fuese, estaba relacionado con la fotografía: "Era un chaval de 18-19 años que no tenía muy claro que iba a ser de mi, lo que sí sabía es que de la forma que fuera, iba a estar vinculado a la fotografía”, afirma. Como muchos de los sueños, estos se pueden hacer realidad, y eso fue lo que le pasó hace, prácticamente, un año: “En ese momento se presentó la oportunidad de seguir con el negocio de fotografía que Julio Cabero tenía desde hace muchos años. Él cerró por jubilación, y yo le pregunté por curiosidad. Al final, tras mucho pensar, decidí hacerlo. Yo me decía, si a Julio le ha ido bien, a mí también”, narra el joven.

Tras estar casi un año con el estudio de fotografía en marcha, Garduño afronta el próximo año con ganas de hacer cosas, “gestionando y poniendo todo en orden”, asegura el joven que manifiesta que, actualmente, se está centrando en la Navidad. “Vamos poco a poco, pero claramente la idea y el objetivo es ir creciendo”, remarca. Para todos aquellas nuevas personas que tienen en su mente la idea de montar un negocio en la localidad toresana, de hacer sus ideas realidad, el joven emprendedor toresano recomienda que sean valientes, que prueben y lo hagan. "Si sale mal pues es una pena, pero, por lo menos, lo han intentado", detalla. Actualmente, su objetivo para su negocio es ir poco a poco, creciendo, pero con la mente y las ideas claras.

Y es que, aunque las cifras "no se muestran de color de rosa", ya que, según un estudio realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, el 45,2% de los trabajadores por cuenta propia ha tenido una bajada en la facturación de los ingresos, en comparación con el 2022, el fotógrafo infiere en que si algo apasiona, gusta, "y se tiene la convicción de que tarde o temprano van a vivir de ello, que tiren para delante". Puede que, a lo largo del camino tropiecen, pero, "al final valdrá la pena ver que has conseguido lo que realmente querías. Y aquí en Toro más, ya que estamos deseando tener aire fresco, cosas nuevas", infiere.