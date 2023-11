Un toresano pide ayuda para localizar a su hija

El viernes se cumplirán dos meses desde que el toresano, Miguel Ángel García, se despidiera de su hija de 15 años en Valladolid. Desde entonces, desconoce su paradero.

Tras muchas noches en vela y días de preguntas sin respuestas, García ha solicitado públicamente colaboración ciudadana para intentar recabar datos y alguna pista que le permita resolver el enigma sobre dónde está Victoria Slavomira García Soltisova, a la que su familia busca desde el pasado 26 de septiembre.

La joven, que desapareció en Salamanca, tiene una estatura de 1,70 metros, pesa unos 55 kilos, es pelirroja y el color de sus ojos es verde. En el momento de su desaparición, vestía unas mallas negras y una camiseta blanca. Además, su localización es urgente, ya que precisa medicación.

"Ya no puedo más", asegura el padre de la joven, quien tendrá que personarse en la mañana de este miécoles en la Comisaría de la Policía Nacional de Zamora, en la que le practicarán una prueba de ADN.

Recordó el padre que el 16 de septiembre en Toro celebró con la joven su 15 cumpleaños. A la mañana siguiente, García llevó a su hija a Valladolid, ciudad en la que reside su madre y otros familiares, y, desde entonces, no ha vuelto a tener contacto con ella y, lo que más le preocupa, no ha conseguido que "nadie me diga nada"sobre su paradero.

La búsqueda de la joven se inicia en Salamanca, ciudad en la que estudia y vive en una residencia, y en la que se pierde su pista.

Tras interponer la correspondiente denuncia por su desaparición y ante la ausencia de pistas y de información, el padre pide que, si alguien recuerda haber visto a la joven o sabe dónde puede estar, que lo comunique a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, con el objetivo de intentar reunir pistas que puedan arrojar luz a un caso de desaparición repleto de incógnitas.

La asociación SOS Desaparecidos también ha divulgado la fotografía de la joven para intentar ayudar a la familia a encontrarla.