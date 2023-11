"Por un Toro limpio"

Toro. Una ciudad que presenta un abundante patrimonio; una ciudad muy turística y con gran riqueza monumental. Una ciudad que, según sus ciudadanos, "no están tan limpia como debería".Y es que, la gran parte de los toresanos coinciden en una cosa: Toro es una localidad en la que se podría mejorar el servicio de limpieza. "Creo que es muy mejorable. Un pueblo en el que hay un sistema de limpieza que no es eficaz, debería ser revisado y no se evalúa ni se modifica, a la vista está", incide una joven toresana. A pesar de estas declaraciones, comunes entre los ciudadanos desde hace ya varios años, en el pasado mes de octubre el equipo de Gobierno se propuso subsanar los problemas de limpieza y recogida de basuras.

"Algunas de las zonas se encuentran más olvidadas que otras". Esta es otra de las frases más comunes cuando se les habla de limpieza a los toresanos, y es que, según indican, las zonas de la periferia, las más alejadas, se encuentran más sucias que las más céntricas. Una joven que vive en el barrio Tagarabuena asegura que su barrio está olvidado: "En este barrio no verás jamás a los barrenderos, está limpio gracias a todos los vecinos que cada uno de nosotros limpiamos nuestra puerta", protesta. En cambio, si se pregunta: "¿Cómo de limpia es tu zona residencial?" a alguien que vive en una zona más céntrica, pasa todo lo contrario. "En mi zona la frecuencia de recogida es buena, ya que hay contenedores suficientes y los vacían a diario", detalla la mujer. Y es que ambas coinciden en que zonas más céntricas como la Plaza Mayor, San Agustín, Corredera…, son más limpias que otras más alejadas, como el Canto, las Malvinas… "estas zonas están más descuidadas", coinciden. Mejorar la limpieza viaria, nuevo reto de Toro Otro de los aspectos que más preocupan a los toresanos son las papeleras. ¿Hay suficientes? ¿Están bien cuidadas? En líneas generales, los toresanos coinciden en que hay pocas papeleras repartidas por la ciudad, lo que provoca que esté más sucia. "La existencia de pocas papeleras es el primer síntoma de suciedad, ya que, si no hay, es más común que se tiren papeles al suelo", afirma una ciudadana. Con respecto a la cuestión de si están bien cuidadas, la respuesta es unánime: "no", ya que manifiestan que la mitad de las que hay están rotas y descuidadas. A pesar de estas declaraciones el equipo de Gobierno ha repuesto contenedores y papeleras por la localidad toresana, ya que, según ellos, presentaban un notable deterioro. La limpieza de los parques públicos es otra de las cuestiones que se plantean los ciudadanos. Aunque, aquí hay una doble vertiente: los parques no están tan limpios como deberían, coinciden la gran parte de los toresanos, pero, mucha de la culpa de ello es de los ciudadanos. "Deberían de estar más limpios, sobre todo los parques donde juegan niños, pero también es responsabilidad ciudadana", indica una mujer toresana. Además de los parques, a los ciudadanos les preocupan las zonas más naturales, como es el paseo del río: "se les ha olvidado por completo", resalta una joven; y es que "parecen una escombrera", resalta otro ciudadano. Pero, la pregunta aquí es: ¿es responsabilidad ciudadana o es el servicio de limpieza quien debería de mantener el pueblo limpio? Las respuestas a estas preguntas dejan clara la opinión de los ciudadanos: un 50/50; y es que, como una moneda, tiene dos caras, dos vertientes, ya que, por mucho que el servicio de limpieza sea eficaz, sin responsabilidad ciudadana, no se arregla nada, y viceversa. Para concienciar a los toresanos de la importancia de mantener Toro limpio y en buenas condiciones el Ayuntamiento, además, ha solicitado la colaboración de todos los ciudadanos para que lo mantengan limpio y no tiren basura a las calles. También ha llevado a cabo otras acciones, como la limpieza de los recipientes de recogida de basuras en los silos del servicio municipal y así evitar que "se propaguen malos olores", según ya informó este diario. Toro apuesta por un "cambio radical" Si fueran ellos, los propios ciudadanos, los que tendrían que poner una solución a este "problema" lo tendrían claro. Además de contratar a más personal de limpieza, a lo que ya se ha adelantado el Ayuntamiento, ya que van a convocar dos plazas de laborales fijos, inciden en el hecho de poner más papeleras en los parques, la evaluación constante y rigurosa, la no dejadez de las zonas más alejadas y aplicar sanciones a los ciudadanos que no cumplan con las normas de limpieza para mantener a Toro limpio. Y es que ahora solamente queda esperar a que las medidas impuestas por el equipo de Gobierno den sus frutos y que la ciudadanía sea responsable de sus propios actos, si ellos mismos quieren mantener su ciudad limpia y en condiciones, para que no solamente sea un lugar con un rico patrimonio monumental y enológico, sino también, un lugar del que estar orgullosos por ser limpio. Una acción que tendrá lugar si las dos caras de la moneda apuntan al mismo objetivo: apostar "por un Toro limpio".