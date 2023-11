Ser experto sobre el reino fungi

La Jornada Micológica "Segundo pilar de la PAC: desarrollo rural y transformación de recursos endógenos" se celebró, ayer, en Morales de Toro con varias ponencias de expertos sobre micología. En el acto se trataron varios temas, como las aplicaciones culinarias en la micología o cómo se deben de cultivar las setas, entre otros. En torno a 40 personas acudieron a los Salones de Alberto Gatón a disfrutar de un día diferente, además de aprender y adquirir conocimiento sobre micología.

La apertura de la jornada vino de la mano de Ana María Benito Zuñiga, presidenta de CERES Zamora, quien resaltó la importancia del apoyo a las mujeres rurales en sus proyectos, además de hacer uso de productos de origen local. Benito defendió en su ponencia la agricultura local: "En los pueblos tiene que haber servicios públicos y de calidad", manifestó.

La presidenta, explicó, además, de forma generalizada, el objetivo de CERES: conseguir la igualdad. Y es que, la confederación de mujeres tiene como finalidad conseguir los derechos profesionales en las mujeres rurales, por ello, promueven y trabajan constantemente en diversas actividades y actos. Además, también incidió en que hay que apoyar a las mujeres que sequedan en los pueblos, ya que “dan vida y trabajo”.

"Aplicaciones culinarias aplicadas a la micología” fue la primera ponencia, impartida por Luz María Bártulos, una de las socias de “Andurina”, un proyecto de catering y repostería en Peñausende. Bártulos explicó que trabajan con productos de calidad; con productos del pueblo, de cercanía. “Queríamos hacer algo aquí, para la gente de nuestro entorno”, narró la socia de “Andurina”. Durante su exposición, habló las diferentes posibilidades de la seta en la cocina, ya que esta “tiene propiedades nutritivas muy importantes”, aseguró.

Durante su exposición, detalló la forma de la recogida de las setas, ya que es un punto muy importante en el proceso. “Si recogemos una seta y no tenemos muy claro si se puede comer o no, dejarla en el campo. Recoger las que se tienen claro que sean buenas”, explicó. Después, incidió en la limpieza; ¿hay que lavarlas? En su opinión, para que no se pierda el sabor, no. Para proceder a su limpieza, lo que recomienda es, en el mismo momento que se cogen del campo, se hace una primera limpieza con el cepillo, después, cuando se llegue a casa se procede a hacer el proceso una segunda vez y si es necesario usar un trapo.

Como su proyecto es una empresa de catering y repostería, Bártulos dio a los oyentes diferentes recetas, como el “Carpaccio con Boletus”, y las diferentes técnicas de conservaciones de las setas, válidas para la cocina, como son: en fresco, congeladas, deshidratadas, en aceite o escabechado. “Si esta seca la seta, el deshidratado es uno de los métodos que mejor funciona”, explicó.

La jornada prosiguió con una charla sobre el cultivo de setas, a cargo de Elena González, ingeniera técnica agrícola. Antes de comenzar con su exposición más técnica, la ingeniera comentó la diferencia entre las setas cultivadas y las que se compran en el supermercado, mostrando a los asistentes ejemplos visuales. González también hizo una introducción del reino fuiji, asegurando que “es un reino que se encuentra entre el animal y el vegetal”, además de recalcar que los hongos pueden vivir de diferentes formas: a través de un proceso de simbiosis o en madera. En este último caso hay que tener en cuenta cuando salen las setas en la madera muerta de un tronco, “en ese caso hay que vigilar o cortar”, explicó.

Entrando en la base de su ponencia, se preguntó: “¿Qué necesita la seta para el cultivo?”. En primer lugar, detalló que hay que jugar con la temperatura, en función de la fase en la que se encuentra. A continuación, hay que tener en cuenta la humedad y la iluminación y, seguidamente, el sustrato. “El sustrato que tiene que dar nitrógeno y carbono”, detalló la experta. Después, entraría en la fase de la pasterización o esterilización, algo base, ya que “si no se esteriliza no hay seta”.

Una vez que están estériles se realiza la "prueba del puño", para ver si las pacas tienen humedad. Tras este paso, se procede a meter el micelio muy cuidadosamente y se lleva a la cámara de incubación. Tras esto, se procede a meter en la sala de fructificación, donde se produce una nueva temperatura. En esta fase, hay que asegurar de que el sustrato esté de color blanco.

Tras esta explosión más técnica, le tocó el turno a Lorena Alonso, que compartió con el público sus conocimientos propios de producción micológica, poniendo como ejemplo su proyecto: “Ecoespora”. Alonso explicó cómo se formo su proyecto de cultivo de setas y la forma de cultivarlas. Además de producir y vender, también tiene claro que su negocio va a ir por un segundo camino: las visitas con degustación, además de las visitas de colegios. “Hay que enseñarles a los niños que en el mundo rural también se emprende”.

Tras un descanso, la jornada continuó con la ponencia "Aprovechamiento micológico en la provincia de Zamora", dirigida por Berta Martín, que habló del potencial de desarrollo del medio rural y sus características en la comunidad. Además, introdujo varios aspectos que pueden ayudar a frenar la despoblación, como la puesta en valor de lo que ofrece la provincia. "Hay que buscar un valor añadido, movernos, ser activos y generar que venga la gente a visitarnos", narró.

Montserrat Ganado, coordinadora del programa Micocyl, fue la encargada de hablar sobre la regulación micológica. En concreto, durante su turno, desarrolló como se forma un acotado, como se puede declarar o hacer un reservado, además de explicar como se pueden obtener los permisos. También mencionó el decreto micológico de la comunidad y que hacen desde Micocyl. Por último, el ingeniero técnico Luis Antolín, complementó el resto de las jornadas con las posibilidades de acogerse a ayudas para aquellas personas que están pensando el montar el cultivo o los que ya lo tienen, como, por ejemplo, aquellas que se dan para la puesta en marcha del cultivo.