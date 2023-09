La lista de influencers y famosos que pasan por su consulta no para de crecer. "Me haría especial ilusión tratar a gente ‘famosilla’", confiesa Leire Hernández (Toro, 1994), muy contenta con su decisión de apostar por la medicina estética, a la que cada día se apuntan más personas para mejorar su físico y su salud. Hombres y mujeres desde los 18 hasta los 80 años se suman a este tipo de cuidados y ahí está la doctora toresana para atenderlos. Tras estudiar Medicina en la Universidad de Valladolid, un Máster en Medicina Estética y trabajar con la doctora Barber, entre otros, la joven vuela en solitario con sus nuevos y ambiciosos proyectos.

–¿Por qué decidió apostar por la medicina estética?

–Me parece un ámbito de la medicina totalmente desconocido y que tiene muchísimo futuro. Actualmente, más de la mitad de la población usa tratamientos de medicina estética, muchos por estética y muchos por salud. Este campo de la medicina tiene mucho camino por delante y hay muy pocos profesionales que hagan un buen trabajo. Creo que se puede llegar a ser muy bueno si te esfuerzas.

–La medicina estética evoluciona. ¿Ha cambiado mucho el público desde que empezó hace cinco años a la actualidad?

–Cuando empecé en Valladolid veía mucho paciente interesado en tratamientos de labios y ese estilo. Ahora mismo, desde que he trabajado con la doctora Barber, trabajo haciendo tratamientos Full Face, tratamientos de toda la cara que buscan la armonía facial y estudian el envejecimiento a la perfección.

–¿Hay un perfil común que acude a la medicina estética?

–No hay un perfil común. Más o menos la mitad de la población acude a la medicina estética, tanto hombres como mujeres. Aunque es más común en mujeres, ya tengo muchos hombres en consulta.

–¿Cuándo considera que una persona debería acudir a su servicio?

–No creo que haya una edad, sino que depende de cada perfil, de cada persona. Tengo pacientes de 18 años que vienen para hacerse un tratamiento en concreto y pacientes de 85 que vienen para remodelarse un poco la armonía facial y verse un poquito más jóvenes. No hay una edad, sino que hay una concienciación de la población a cuidarse y prevenir el envejecimiento.

Lo que busco cada día en mi consulta es naturalidad en los pacientes y fidelizarlos, que se sientan cómodos para que no se vayan con otro profesional y, sobre todo, hacer un buen tratamiento

–¿Tiene algún nuevo proyecto en mente?

–Claro que sí. Tengo un nuevo proyecto en mente. He trabajado con la doctora Barber los últimos tres años y ahora mismo he emprendido un proyecto por mi cuenta, donde realmente estoy desarrollando un poco toda la actividad que hacía, pero buscando nuevos pacientes y con una proyección diferente de futuro. Pretendo luchar más por mi nombre.

–Las redes sociales son una herramienta. ¿Cuál es la que más utiliza para su trabajo?

–Instagram es la red social que más utilizo para mi trabajo. Subo mis casos antes y después de los tratamientos. Tengo un equipo de marketing que me están llevando las redes y me hace vídeos de cómo es mi trabajo o temas que pueden interesar a los seguidores.

–¿Dónde cree que se encuentra la clave del éxito en su profesión?

–Diferenciarte de lo que ya hay. Lo que busco cada día en mi consulta es naturalidad en los pacientes y fidelizarlos, que se sientan cómodos para que no se vayan con otro profesional y, sobre todo, hacer un buen tratamiento, para lo que necesito estar bien formada, por lo que estoy haciendo muchos cursos.

–¿Tiene alguna persona en mente a la que tendría especial interés en tratar?

–Tengo muchas personas en mente a las que me gustaría tratar. Ya tengo en mi consulta a muchos influencers y famosos a los que he conseguido conocer al viajar por muchos lugares. Me haría especial ilusión tratar a gente ‘famosilla’.

–Ha trabajado en muchas ciudades: Vigo, A Coruña, Valencia, Sevilla, Valladolid, Bilbao y Madrid. ¿Cuáles son los lugares donde se encuentra más demanda en España?

–He trabajado en un montón de ciudades de España, aproximadamente en 12. Los lugares en los que más se demanda la medicina estética son Bilbao, Coruña y Sevilla. En Madrid, aunque se demanda mucho, hay mucha competencia.

Si la Sanidad pública y los contratos mejorasen, muchos médicos que se van al extranjero se quedarían y trabajarían en España.

–¿Dónde se ve en 10 años?

–Dentro de 10 años me veo con mi propia clínica y con un proyecto profesional de un equipo que trabaje para mí. Me gustaría desarrollar un poco mi propia marca.

–Después de conocer Toro y su gente, ¿cree que la medicina estética podría hacerse un sitio en esta ciudad?

–Claro que sí. Todo va evolucionando y, aunque en Toro un poco más lento que en otras ciudades, creo que podría llegar a implantarse la medicina estética y ayudar a mucha gente. Aparte de tratar un nivel estético, trata un nivel psicológico del paciente. Me sé la vida de muchos pacientes que acuden a consulta y creo que psicológicamente el verse mejor hace estar mejor.

–¿Qué opina de los problemas de la Sanidad pública y la falta de médicos?

–Obviamente también soy médico y tengo esa vocación de cuidar a las personas y desarrollar mi profesión como tal, pero ahora mismo yo no siento que podría desarrollar la actividad. No me veo como médico tradicional cuidando a un paciente. En cuanto a la falta de médicos, creo que, si la Sanidad pública y los contratos mejorasen, muchos médicos que se van al extranjero se quedarían y trabajarían en España.

–¿Alguna vez ha pensado que sería mejor prestar servicio en la Sanidad pública, que requiere profesionales, ya que su especialidad tal vez no sea de vital necesidad?

–La verdad que no me he planteado cambiar de profesión porque me gusta mucho, amo mi trabajo y amo lo que hago, ahora mismo tengo mucha ilusión por el proyecto profesional que estoy empezando a desarrollar y no quiero cambiar.