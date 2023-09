Tapicería tradicional en peligro de extinción en Toro

En la sociedad de muebles de montaje fácil y ‘usar y tirar’, resulta romántico observar a Jesús Herrero (Toro, 1960) en su taller cómo elige con esmero una tela para revestir un sillón o cómo trabaja cuidadosamente con la madera o el metal. Propietario de Tapicería Herrero, mantiene un negocio que heredó de su padre, pero la historia de este local terminará en dos años, cuando se jubile.

Augura un "un futuro difícil" al sector puesto que ve el final del negocio "muy cerca" y su aprendizaje requiere de "muchos años". "No es fácil. No cualquiera puede ser tapicero, hay que ser ‘manitas’, saber hacer de todo: carpintería, soldar, coser y mucho más". Herrero explica cómo puede ser un día normal en el taller: "Hoy estoy con el asiento de un vehículo, he soldado un hierro y tendré que coser las telas que ahora son un puzle". Para este trabajo hay que ser "polivalente": "Me han traído un sillón con maderas, por lo que necesitaré desarmarlo y arreglarlo, resulta muy complejo. No todo es una silla sencilla, como imagina la gente".

La historia de su padre, Luis Herrero, se remonta a 1975, cuando comenzó de manera formal el negocio. Jesús recuerda que la idea surgió de hacer favores a los vecinos: "Empezó todo con un ‘¿Luis, por qué no me arreglas esto?’. Arregló una silla, luego un sillón y hasta aquí hemos llegado".

El Desfile de Carrozas

La tapicería no solo abarca la vida cotidiana, sino que se extiende a grandes eventos. La familia tiene un papel clave en el tradicional Desfile de Carrozas toresano: "Mi padre fue de los impulsores del antiguo Desfile de Carrozas de las fiestas de San Agustín en los años 50". Jesús siguió los pasos de su padre: "Cuando mi padre dejó esta afición en 1974, hice mi primera carroza con 14 años de la mano de mi amigo Rurro, que hoy día ha llegado muy lejos en este sector. Hasta los 20 años, continué haciendo las carrozas para este día tan famoso en Toro".

Herrero analiza los cambios que ha sufrido la tapicería en los últimos años: "Antes los muebles eran muy básicos, había cuatro modelos, ahora hay 50.000. Todo ha mejorado, los materiales y los mecanismos se han perfeccionado y son más complejos y sofisticados".

Los negocios artesanales cierran sus puertas, mientras las multinacionales aprovechan esta situación. "Las grandes superficies se comen todo, ellas venden un mueble muy barato y el tapicero no puede competir con esos precios".

"Va a ser muy difícil encontrar un tapicero y todavía sigue habiendo muebles que requieren de nuestro trabajo"

Toro es un lugar "estratégico" para mantener un negocio artesanal. Asegura que trabaja con "Valladolid, Zamora, Salamanca y los pueblos situados alrededor" y la localidad aún cuenta con una "población numerosa, más de 8.000 habitantes". Considera que su oficio es de primera necesidad para conservar lugares de trabajo y el hogar en un buen estado.

"Yo creo que es el futuro. Son oficios que tienden a desaparecer y va a haber muy pocos, por lo que van a ser demandados", comenta Herrero. "Va a ser muy difícil encontrar un tapicero y todavía sigue habiendo muebles que requieren de nuestro trabajo", subraya. Un oficio en peligro de extinción que se puede convertir en una original e interesante alternativa laboral.