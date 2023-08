"Es fundamental dotar a ciudades como Toro o Zamora de más suelo industrial"

El reconocido empresario toresano, Elier Ballesteros, inaugurará el 18 de agosto las fiestas de San Agustín con el pregón oficial. Para Ballesteros, su elección como pregonero es un "orgullo" y con su discurso tratará de concienciar a los ciudadanos y a los políticos sobre la importancia de remar todos en la misma dirección para que Toro evolucione.

A sus 50 años, dirige una de las empresas más importantes de la provincia, Embutidos Ballesteros, y considera que ciudades como Toro o Zamora necesitan más suelo industrial para atraer inversiones, aunque también confía en que la reapertura del campamento militar de Monte la Reina contribuya a generar riqueza y a frenar el problema de la despoblación.

–¿Le ha sorprendido su elección como pregonero?

–La verdad es que sí. Cuando me llamaron pensé que era un marrón, pero en décimas de segundo cambié de opinión porque para un toresano como yo es un orgullo ser el pregonero de las fiestas de su ciudad. Es importante para mí, para mi familia y para mis amigos, que me quieren y que siempre están a mi lado.

–¿Qué mensaje intentará transmitir con su discurso inaugural de las fiestas?

–El pregón lo estoy preparando, pero tengo claro que intentaré concienciar a los toresanos de que tenemos una ciudad maravillosa y con muchas oportunidades. Además, intentaré transmitir que tenemos que hablar bien de Toro, trabajar y remar todos en la misma dirección. También me dirigiré a los políticos de Toro, que son gente maja y con sentido común, para que apoyen a la ciudad. Al final, todos somos amigos y vecinos de toda la vida y hay que dejar de lado los colores políticos a nivel nacional y trabajar unidos por la ciudad.

–En su presentación como pregonero adelantó que estructurará el discurso festivo en tres partes...

–En una hablaré de mis vivencias de San Agustín. En una segunda parte haré un llamamiento a los toresanos, porque nos tenemos que querer todos un poco más, y la última la reservaré para dedicatorias. Creo que este pregón no me correspondía darlo a mí, sino a mi padre. Mi primer pensamiento se va a mi padre, un hombre para el que Toro era su bandera. Siempre que le preguntaban en las ferias de dónde era contestaba que había nacido en Carbajales, pero que se sentía toresano de adopción. En las ferias siempre decía que Toro es la mejor ciudad de España, que su Colegiata es la más bonita o que el mejor vino es el de Toro. Creo que mi padre fue el mejor embajador de Toro.

–Usted participa activamente en otras fiestas de Toro como los carnavales, pero ¿cómo vive las de San Agustín?

–Soy carnavalero y el carnaval, para mí y para mi compañero Santi, es nuestra locura. Las fiestas de San Agustín también las vivo intensamente, pero para las personas que trabajamos es complicado compaginarlas con las obligaciones laborales. En la fiesta de la Vendimia no puedo participar porque, desde hace 38 años, vamos a la feria de Zaragoza, en la que no tenemos clientes, tenemos amigos.

–¿Qué suponen las fiestas de San Agustín para sectores claves de la economía local como el comercio o la hostelería?

–Las fiestas de San Agustín son una bocanada de aire fresco para el comercio local, porque se vende mucho más, y para los bares que están a reventar de gente. Las fiestas son vida y eso se traduce en dinero, que contribuye a que la ciudad pueda seguir evolucionando. Además, la gente que viene a Toro habla muy bien de la ciudad y de sus fiestas.

–¿Cómo valora la situación actual de Toro?

–Hace falta trabajo. Por este motivo, en el pregón haré un llamamiento a los toresanos porque todos tenemos que aportar. A los ciudadanos también les pido que no publiquen comentarios negativos en las redes sociales porque los ven muchas personas y, al final, repercuten negativamente en la ciudad. Además, los políticos de Toro tienen que trabajar en conjunto, sin poner palos en las ruedas porque ahora mismo no podemos permitirnos el lujo de perdernos en detalles. Tenemos una ciudad preciosa, además de un patrimonio muy importante, comercios o una industria saneada.

–¿Cree que la reapertura del campamento militar de Monte la Reina es clave para el futuro de Toro y de la provincia?

–He trabajado mucho en el proyecto de Monte la Reina y cuando se lleve a cabo no tenemos que dormirnos y tenemos que seguir reivindicando. Toro es una ciudad cordial y hospitalaria y, por eso, tenemos que intentar atraer a las familias de los militares, porque cuantas más vengan mucho mejor para todos.

–¿Conoce más detalles sobre el proyecto de Monte la Reina?

–En mi último acto como presidente de la CEOE de Toro mantuve una conversación con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y me pareció una mujer sensacional y me dijo que Monte la Reina es un proyecto de Estado y que lo que prometía lo hacía. No sé lo que pasará ahora en la política a nivel nacional, pero creo que el proyecto de Monte la Reina saldrá adelante. Además, hay que tener en cuenta que el Ejército es una empresa segura y si vienen 1.600 familias cuentan con un sueldo asignado y eso es muy importante para la economía de Toro y de la provincia de Zamora.

–El nuevo equipo de Gobierno en el Ayuntamiento se ha marcado como reto prioritario crear más suelo industrial, ¿hace falta desarrollar más terreno industrial en Toro para atraer inversiones y nuevas empresas?

–La CEOE, la Cámara de Comercio y la Diputación desarrollaron un proyecto, "Zamora, destino vital", para atraer empresas, pero tenemos un problema, porque no hay suelo industrial y es complicado obtener las licencias. Hay que empezar por ahí. Es fundamental dotar a ciudades como Toro o Zamora de más suelo industrial, aunque para conseguir este objetivo sea necesario reorganizarlo. Del mismo modo, es necesario que instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación o la Junta agilicen el tema de la tramitación y concesión de licencias. Hay que poner una alfombra roja al empresario que quiera asentarse en la provincia.

–La despoblación es un problema que afecta a Toro y al resto de la provincia, ¿cómo se puede frenar esta sangría demográfica?

–Últimamente estoy comprobando, y me está pasando con amigos, que gente de Madrid y de otras ciudades grandes, está decidiendo venir a vivir a la provincia de Zamora. Quizás no solo hace falta atraer empresas, que está bien y es muy necesario, creo que hay que estudiar cómo atraer a más familias. Toro es un paraíso para vivir, una ciudad tranquila y con unos precios asequibles para fijar una residencia estable y a tan solo una hora en tren de Madrid.