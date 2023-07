La Junta defiende el "rigor" de las obras en los soportales de Toro

El director general de Patrimonio Cultural de la Junta, Juan Carlos Prieto, ha defendido el "rigor" de las obras que se ejecutan en los soportales de la Plaza Mayor de Toro y ha reiterado que el proyecto fue aprobado "con todas las garantías" por la Comisión Territorial de Patrimonio.

Ante la polémica suscitada por el cambio del antiguo solado, precisó que las losas de piedra caliza elegidas son las mismas que se utilizaron en restauraciones anteriores en los soportales, por lo que "no se ha hecho ninguna actuación estrafalaria ni frívola", sino que el proyecto se adapta al "rigor" exigido en cualquier actuación dentro de un Conjunto Histórico Artístico.

Para Prieto el proyecto del Ayuntamiento "está perfectamente redactado", al margen de que las losas seleccionadas tienen las dimensiones adecuadas para renovar la deteriorada pavimentación de la zona de soportales.

En este sentido, subrayó que se ha reaprovechado parte del solado original, en concreto, aquellas piedras que presentaban unas "dimensiones asequibles" y que van a "bordear" o encintar el nuevo pavimento conformado por losas de piedra caliza de Campaspero, que tienen unas dimensiones de 80 por 80 centímetros.

Reiteró Prieto que, en la medida de lo posible, se han reutilizado las antiguas piedras que serán reintegradas junto a las nuevas losas, que son de "una piedra excelente", aunque comprende que por su tonalidad más clara hayan provocado cierto rechazo.

Nuevas losas

Sin embargo, como aclaró, las nuevas losas "cogerán la pátina enseguida", ya que con las "pisadas" y el paso del tiempo su color variará y "parecerá que están puestas de toda la vida".

Por otra parte, el director general de Patrimonio, recordó que, tras conocer la denuncia pública realizada por el PSOE de Toro sobre el cambio de solado en los soportales de la Plaza Mayor, acompañó al consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonja, en una visita a Toro para comprobar "si podía haber un posible error", visita que permitió constatar que el proyecto "se ha supervisado perfectamente".

Además, comparte el criterio del Ayuntamiento, que ha defendido la necesidad de ejecutar las obras porque el pavimento presentaba un notable deterioro y porque la zona precisaba una renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, además de prestar nuevos servicios, a los que los vecinos no deben renunciar por residir en la Plaza Mayor de Toro.

De otro lado, remarcó que la memoria del proyecto no detalla la procedencia de las piedras originales empleadas en la pavimentación de los soportales de la Plaza Mayor, aunque aseguró que el historiador, José Navarro Talegón, "hace muy bien" al precisar que no fueron extraídas del convento de San Ildefonso y que su antigüedad no se remonta al siglo XVI, como ha asegurado el PSOE de Toro, al que ha instado a "demostrar" sus afirmaciones.