«Tristeza» entre los trabajadores de Siro ante el cierre en Venta de Baños

El grupo multinacional de alimentación Cerealto Siro Foods preparara el cierre inminente de una de sus cuatro fábricas de galletas en Castilla y León, concretamente la de Venta de Baños (Palencia), que cuenta con 200 empleados. Según publicaba Diario Palentino en su edición de ayer, la empresa tomó la decisión después de haber contactado con más de 60 potenciales inversores y haber recibido la negativa de los únicos que habían llegado a interesarse hasta el final del proceso de venta.

En Toro, los trabajadores de la fábrica de Cerealto Siro Foods han recibido con tristeza la noticia sobre sus compañeros de Venta de Baños. «No nos gusta nada, son 200 trabajadores que pierden su empleo», en palabras de la presidenta del Comité de Empresa, María José de la Iglesia.

La representante de los trabajadores también ha destacado el mazazo que supone para una localidad del tamaño de Venta de Baños la pérdida de 200 empleos, "lo mismo que si ocurriera en Toro".

El comité toresano no ha recibido ninguna comunicación oficial del cierre por parte de la empresa, «nos hemos enterado por la prensa». Al menos, esperan que la decisión no se extienda al resto de fábricas de Cerealto Siro en Castilla y León. Por lo que sabían, la empresa solo buscaba compradores para la fábrica de Venta de Baños, por su supuesta falta de rentabilidad, pero las otras fábricas, incluyendo la de Toro, no estarían en venta.

Desde que se firmó el Plan de Competitividad en junio del año pasado los trabajadores «estamos cumpliendo lo firmado», tal y como recuerda De la Iglesia, con la esperanza de que la otra parte ejecute las inversiones incluidas en el plan y esto mejore la rentabilidad de las fábricas. Hace dos meses Cerealto Siro Foods anunciaba la instalación de 12.000 placas fotovoltaicas para cubrir el 70% de la necesidad energética de todas las fábricas.

El Plan de Competitividad se firmó con la mediación de la ministra de Industria, Reyes Maroto, e incluía la creación de una comisión de seguimiento en la que, «supuestamente, se iba a ver si se cumplían los acuerdos», tal y como recordaba ayer Faustino Temprano, secretario general de UGT en Castilla y León.

En la misma línea, la presidenta del Comité de Empresa de la planta de Venta de Baños, Mar Rodríguez, acusaba de «falta de transparencia total» a Siro Cerealto Foods. «Han jugado muy mal, porque la empresa pensaba directamente en el cierre de la fábrica. La intención siempre ha sido cerrarla y no conseguir inversores. No vale que digan que ya no hay inversores cuando no hemos podido hablar de ello ni saber quienes eran», declaraba la representante de los trabajadores en la planta palentina.

«Lo primero que dijo la empresa es que esos inversores se habían ido y no estaban interesados, pero no ofrecieron ningún documento, por lo que el número de inversores podrían haber sido los que ellos quisieran sin llegar a aportar ningún dato o prueba», añade Rodríguez.

Contactos "discretos" del Gobierno

Mientras tanto, el Gobierno trata de conseguir la venta de la fábrica de Venta de Baños para evitar su cierre. La delegada del Ejecutivo en Castilla y León, Virginia Barcones, aseguró ayer en Burgos que el Gobierno está «muy pendiente» y «en contacto» con los actuales dueños de Cerealto Siro Foods «pero también con posibles inversores, que los hay».

En este sentido, indicó que el Gobierno central «va a seguir haciendo aquello a lo que nos comprometimos», que es «buscar una solución para esta planta de Venta de Baños, hablando con la empresa y vamos a seguir hablando con posibles inversores». Barcones añadió que desde el Gobierno de España se lleva a cabo «un trabajo activo» para intentar que «no se pierdan ni capacidades productivas ni empleo» en Castilla y León.