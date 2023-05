Toro aprueba una baja de derechos por valor de 694.000 euros

El Ayuntamiento de Toro ha aprobado este viernes durante el penúltimo pleno del presente mandato la baja de derechos y depuración de saldos de ejercicios ya cerrados, para que la contabilidad municipal refleje una "imagen fiel y verdadera" de la situación económico financiera de la entidad.

Tras comprobar la existencia en la contabilidad municipal de derechos de naturaleza pública pendientes de cobro y considerar la conveniencia de la "adecuación a la realidad" de las citadas operaciones para saldar o, en su caso, declarar prescritas las que no sean exigibles, el pleno aprobó su "baja" del programa de ingresos por un importe total de 694.017 euros.

Durante el turno de intervenciones, Teodoro Alonso, concejal no adscrito, criticó que el equipo de Gobierno elevara al penúltimo pleno del mandato una depuración contable "a dos días vista" de la celebración de las elecciones municipales. Además, precisó que la depuración contable se corresponde a ejercicios anteriores, desde 2009 hasta 2014, periodo en el que el Ayuntamiento de Toro fue gestionado por el PP.

En este punto, el concejal no adscrito recordó que el actual equipo de Gobierno socialista "está al frente" del Ayuntamiento desde hace ocho años, pero a pocas horas de las elecciones plantea en el pleno la operación contable, decisión que enmarcó en un "oportunismo político". Reiteró Alonso que "no entendemos esta premura" y, aunque reconoció que la baja de derechos era "lógica", presentarla a pocas horas de la celebración de los comicios supone, en su opinión, una "utilización electoralista" por parte del equipo de Gobierno.

En respuesta a las críticas de Alonso, el alcalde, Tomás del Bien, recalcó que la "premura" de la gestión económica era "acabar con la deuda" municipal, aunque también aseguró que los servicios técnicos municipales "han marcado el ritmo" sobre la baja de derechos y depuración de saldos de la contabilidad municipal.

Cuentas contables

En el pleno también fue aprobada una depuración contable de saldos y cuentas contables de ejercicios cerrados. En este caso, la operación responde a las diferencias advertidas por los técnicos municipales entre los saldos contables y la realidad, motivadas por omisiones, incorrecciones contables o conceptos pendientes de aplicar, muchos de ellos de años anteriores a 2014, y que se han ido acumulando al saldo inicial de los ejercicios siguientes.

Los citados motivos explican la necesidad de realizar ajustes para que la contabilidad municipal refleje una "imagen fiel y verdadera" de la situación económico financiera del Ayuntamiento, en este caso, mediante el procedimiento de depuración contable.

La concejala de Economía, Ángeles Medina, explicó tras el pleno que la primera depuración de saldos aprobada se corresponde con "ingresos que ya no se van a poder recuperar". En cuanto a la segunda subrayó que se basa en "gastos que estaban recogidos y pagados de forma incorrecta y no contabilizados, por lo que se dan de baja".

Reconocimiento de facturas

Durante el pleno también fue aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito, que permitirá al Ayuntamiento abonar facturas pendientes. El concejal no adscrito, Javier Gómez Valdespina, manifestó su "sorpresa" porque el equipo de Gobierno elevara al pleno un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito, cuando "hace nada ya se ha aprobado uno". No obstante, manifestó que su voto sería favorable para "evitar un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento".

En la misma línea, la concejala no adscrita, María de la Calle, aseguró que incluir en el orden del día del pleno un reconocimiento extrajudicial de crédito es "una decisión política que debe adoptar el equipo de Gobierno". Esta consideración motivó la respuesta de la concejala de Economía, quien subrayó que si en abril de 2023 se presentan facturas pendientes de 2022 no hay otra opción que proponer su abono al pleno, e instó a la concejala que "si ustedes son más listos páguenlas como quieran", afirmación a la que respondió De la Calle, quien aseguró que no se considera "más lista que nadie".

Al margen del celebrado este viernes resta otro pleno en el que se abordará el "arqueo de caja" y que tendrá lugar antes del 17 de junio, cuando se constituirá la nueva Corporación Municipal.