Una concejala de Toro reta al PSOE ante su expulsión: "seguiré siendo socialista"

"Seguiré siendo socialista y seguiré aplicando mis ideas socialistas toda la vida". Con este mensaje, Ángeles Medina, portavoz del equipo de Gobierno y número tres de la candidatura de la agrupación libre de electores "Nos Movemos por Toro", ha respondido al secretario de Organización del PSOE de Zamora, Iñaki Gómez, sobre el anuncio de la "expulsión automática" de los afiliados del partido que se han sumado al nuevo proyecto político del alcalde, Tomás del Bien.

Reconoció Medina que por las "circunstancias" derivadas de la expulsión del alcalde del PSOE, "no podía concurrir a las elecciones" bajo las siglas de un partido al que, en su caso, ha representado durante 16 años como concejala en el Ayuntamiento, de los que ocho ha formado parte del equipo de Gobierno.

Además, aseguró que alrededor del 80% de los candidatos de la lista liderada por Del Bien son afiliados del PSOE, que han decidido embarcarse en una nueva aventura política que "afrontamos con ilusión" y con el único objetivo de "luchar por Toro".

En este sentido, subrayó que de la candidatura de "Nos movemos por Toro" forman parte "compañeros" con los el PSOE ha conseguido dos mayorías absolutas consecutivas en el Ayuntamiento de Toro, logro que el partido "no ha alcanzado en ningún sitio de la provincia", salvo en Morales de Toro.

Por otra parte, Medina recordó que Del Bien ha sido expulsado del PSOE por "respetar una votación presidida por miembros de la actual Ejecutiva Provincial", en alusión a su elección como diputado provincial por la zona de Toro y que, posteriormente, "tuvimos que defender en el juzgado".

"Venganza"

A este hecho, Medina añadió una "vendetta personal" para explicar el expediente de expulsión del alcalde que, en su opinión, "es el único que ha demostrado que es capaz de hacer sombra a cualquier compañero de la provincia, y eso molestaba".

Además, remarcó que "no se entiende" que cargos directivos del PSOE que "nos han representado, nunca hayan ganado unas elecciones", y que se expulse a Del Bien, que ha logrado dos mayorías absolutas consecutivas.

"Me da igual que me expulsen o no; esa decisión caerá sobre su conciencia"

Desde la apertura del expediente de expulsión del alcalde, Medina ha tratado de "defender su caso" ante "todos los órganos del PSOE", así como en distintos congresos, pero "nunca me han hecho caso y nadie ha movido nada para solucionar el asunto".

Por otra parte, recordó al PSOE que, hasta que concluya el actual mandato, tanto el alcalde como los cinco concejales integrados en la candidatura de la agrupación libre de electores "seguimos formando parte del grupo municipal socialista", a la vez que matizó que "llevar un carné o no, en mi caso no me va a quitar esa condición y seguiré siendo socialista".

De hecho, la concejala remarcó que "me da igual que me expulsen o no" del PSOE y advirtió de que "esa decisión caerá sobre su conciencia, no sobre la mía".

En cuanto a la relación con la Ejecutiva Local del PSOE, precisó que sus integrantes "son compañeros y amigos", por lo que tras decidir respaldar a Del Bien en su nuevo proyecto político, "me encuentro en una situación rara en mi vida".

"Un partido no lo hacen sus dirigentes sino sus bases"

En este punto, reconoció que afiliados "antiguos" del PSOE en Toro no han comprendido la creación de la agrupación libre de electores, posición que Medina "respeta", aunque les recuerda que "un partido no lo hacen sus dirigentes sino sus bases". No obstante, aseguró que "respeto a mis compañeros y nunca van a ser mis contrincantes".

Al margen de Medina, a la candidatura liderada por Del Bien se han sumado otros concejales del Ayuntamiento de Toro como Ruth Martín, Loren Prieto, Sara Pérez y José Luis Martín Arroyo, además de un exedil y otros afiliados del PSOE.