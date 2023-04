Los concursos de traslados previstos para marzo de 2024 podrían reactivar los problemas de atención sanitaria en Toro y en los pueblos de la zona básica de salud.

Así lo advirtió el portavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, Jerónimo Cantuche, en una reunión convocada para explicar a los ciudadanos, asociaciones y representantes políticos los motivos por los que, el 6 de mayo, es preciso secundar la manifestación que, a las 12.00 horas, partirá de la plaza de Viriato en la capital y que finalizará frente a la delegación territorial de la Junta.

Reconoció Cantuche que, a pesar de que en Toro fueron cubiertas seis plazas de atención primaria, los médicos que las ocuparon "podrían irse" en los concursos de traslados previstos, lo que reavivaría el "miedo a la pérdida de profesionales".

Durante la reunión, tanto Cantuche como Carlos Pedrero, coportavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública, realizaron una detallada exposición de los principales problemas que afectan a la atención sanitaria no solo en Toro, sino en el conjunto de los municipios de la provincia.

En este sentido, destacaron la necesidad de que se cubran todas las vacantes y el aumento de los profesionales en atención primaria, aunque también subrayaron la necesidad de que se establezca un plan urgente para reducir las listas de espera, además de asegurar la asistencia presencial en todos los consultorios de la provincia.

Por otra parte, Cantuche remarcó que el problema con el pediatra en la zona de Toro sigue latente, ya que la atención queda al descubierto si la especialista está de baja o de vacaciones. En este punto, remarcó que es precisó garantizar la atención pediátrica a los niños enfermos en los pueblos de la provincia.

"Discriminación positiva"

La manifestación del 6 de mayo también servirá para reclamar la creación de unidades de atención rápida de diagnóstico y tratamiento, aunque también se exigirá una "discriminación positiva" para la provincia, con el objetivo de garantizar la atención sanitaria que requieren sus vecinos y, en especial, la población "envejecida" y con enfermedades crónicas que reside en muchos pueblos zamoranos.

En la reunión, el alcalde de Morales de Toro, Luis Segovia reclamó la implicación activa de los representantes políticos en la defensa de un derecho fundamental para sus vecinos como es la atención sanitaria, después de que al encuentro no asistieran otros regidores municipales, aunque sí estuvieron presentes concejales de Toro y Morales y candidatos en las próximas elecciones municipales.

Segovia calificó de "vergonzoso" que a a la reunión acudiera un reducido grupo de representantes políticos cuando, en su opinión, deberían ser los primeros en reclamar la atención sanitaria que precisan sus pueblos ante las diferentes instituciones.

"Lo primero es mi pueblo y mi gente", subrayó Segovia, por lo que criticó airadamente que a reuniones como la celebrada en Toro no asistieran más alcaldes y concejales, ausencias que también marcaron el desarrollo de manifestaciones celebradas en pueblos de la zona básica de salud y "así no conseguimos nada porque no nos hace caso ni Dios", advirtió.

Ante las quejas del alcalde de Morales de Toro, Cantuche destacó la falta de implicación de muchos representantes políticos de la provincia en la defensa de la sanidad, a la que hay que sumar el "conformismo" de parte de la población, ante problemas tan importantes como la deficiente atención sanitaria.

Durante la reunión, el candidato del PSOE en Toro, Carlos Rodríguez, instó a otros aspirantes presentes como María de la Calle, de Zamora Sí, o Javier Gómez Valdespina, de Futuro, así como a los concejales del actual equipo de Gobierno a asumir un compromiso conjunto de intentar movilizar a la mayor cantidad de vecinos para secundar la manifestación del 6 de mayo, aunque también solicitará a los alcaldes de la zona que participen.

Por su parte, Gómez Valdespina anunció que en el próximo pleno planteará un ruego para que el resto de concejales del Ayuntamiento de Toro se comprometan a asistir y a apoyar la movilización porque, como precisó, la deficiente atención sanitaria es "un problema de todos" que, además, contribuye a la despoblación de los pueblos.