Tras la dimisión de nueve de los 13 voluntarios que conformaban Protección Civil de Toro, el alcalde, Tomás del Bien, ha ofrecido este miércoles una detallada explicación sobre los motivos que han provocado las renuncias y que están relacionadas con el uso de un vehículo, aunque también las ha enmarcado en un intento de “desestabilizar” al equipo de Gobierno de cara a las próximas elecciones municipales.

El alcalde, Tomás del Bien, reconoció que las dimisiones de nueve voluntarios, incluido el jefe de la agrupación, tienen su origen en una “incompatibilidad” sobre la utilización de un “vehículo mixto” adscrito a Protección Civil, pero que también es usado por la Policía Local para la señalización con vallas y con otros materiales.

La utilización del vehículo se ha coordinado “con normalidad” durante los últimos años, pero el pasado Martes Santo, según Del Bien, los voluntarios de Protección Civil decidieron abandonar el servicio tras la petición de la Policía Local de poder usarlo durante diez minutos para trasladar unas vallas. En este punto, subrayó que Protección Civil “siempre está adscrita a las órdenes y a la coordinación de la jefatura de la Policía Local y, si es necesario, de la Guardia Civil”.

En respuesta a la petición de la Policía Local, como explicó el alcalde, desde Protección Civil “se alegó que no podían dejar el vehículo porque tenían que transportar el desfibrilador” cuando, en otras ocasiones y fiestas de Toro, se ha trasladado a mano en una pequeña mochila. Por este motivo, para Del Bien, “el razonamiento expuesto” por el exjefe de Protección Civil para explicar la cascada de dimisiones es “muy infantil” y, en su opinión, evidencia “una falta de madurez para llevar una agrupación de voluntarios”.

Además, subrayó que las razones esgrimidas para justificar las dimisiones, “me parecen insuficientes” para, a renglón seguido, recordar que “las fechas son las que son y me temo que detrás hay una razón” que no es otra que “intentar desestabilizar al equipo de Gobierno” de cara a la cita con las urnas el 28 de mayo. No obstante, Del Bien, agradeció públicamente el trabajo realizado por los voluntarios, aunque también matizó que, a lo largo de 35 años de historia, la agrupación “nunca ha estado tan arropada por el Ayuntamiento como hasta ahora”.

"Roces con la Policía "

En la misma línea, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Martín Arroyo, destacó que, de las nueve bajas formalizadas por voluntarios, en cuatro casos las razones esgrimidas son laborales, mientras que otros cuatro alegan motivos laborales y el otro cuestiones de salud. Además, reconoció que, en los últimos meses, se han producido “roces o fricciones” entre la Policía Local y Protección Civil, que se han materializado “de la peor forma posible”, en alusión a que el equipo de Gobierno conoció el Martes Santo que los voluntarios abandonan el servicio por las redes sociales.

Para Martín Arroyo, Facebook no es el canal oficial de comunicación para informar sobre las incidencias en el servicio, por lo que la decisión de los voluntarios “fue algo inesperado y desagradable” y así se lo transmitió al jefe de la agrupación en una reunión celebrada el pasado lunes. En ese encuentro, según Martín Arroyo, el exjefe de la agrupación preguntó si el equipo de Gobierno tenía previsto destituirlo del cargo, a lo que el concejal respondió que esa posibilidad no se había contemplado, pero le transmitió que “cada uno es libre de presentar su dimisión”.

Además, subrayó que, en otra reunión celebrada al día siguiente del abandono del servicio por parte de los voluntarios, desde la jefatura de la agrupación se lanzaron “acusaciones relativamente graves” dirigidas a “alguno de los miembros de la Policía Local”. En este punto, también desveló que “existe un documento del 2 de marzo de 2023” por el que el jefe de Protección Civil presentó su dimisión con fecha de 15 de junio “por razones labores”, compromiso que ”de forma unilateral ha roto y que parece no tener ningún sentido”.

Por otra parte, el concejal de Seguridad Ciudadana reiteró que las “pequeñas tensiones” con la Policía Local por la utilización del vehículo se han registrado “últimamente” cuando a lo largo del mandato no se han producido problemas. Asimismo, subrayó que el vehículo fue asignado a Protección Civil, que tenía preferencia en su uso, pero no con exclusividad”, ya que también se utiliza “en casos excepcionales y necesarios” para el traslado de vallas con el fin de cortar calles con motivo de la celebración de procesiones o eventos multitudinarios.

De otro lado, el concejal anunció que la agrupación seguirá trabajando con los cuatro miembros que no han formalizado su baja, pero al restar tan poco tiempo para la conclusión del mandato, la nueva Corporación que sea elegida en las urnas, “deberá retomar las riendas” y rehacer Protección Civil.

Reparto de agua

Tanto el alcalde como el concejal aseguraron que, tras las dimisiones en la agrupación, el Ayuntamiento ha retomado el servicio de reparto de agua embotellada a personas con movilidad reducida o alguna discapacidad. En concreto, como aseguró Del Bien, toresanos y empresas locales se han ofrecido para el reparto durante el tiempo que perdure el problema del agua, “que está próximo a resolverse”

Las personas de colectivos vulnerables podrán requerir el servicio a través del número de teléfono 980 690 100, de 17.00 a 20.00 horas, o del 980 108 101, de 10.00 a 14.00 horas, aunque también se ha activado de nuevo el teléfono de Protección Civil para poder recoger las peticiones de los vecinos que precisan el servicio de reparto de agua embotellada.