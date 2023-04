“Bacchus Dios del Vino” es el título de la obra que el afamado compositor, Fernando Ferrer Martínez, más conocido por su pseudónimo, Ferrer Ferran, ha regalado a la ciudad de Toro y que será estrenada por la Banda de Música La Lira en el tradicional concierto de verano que, el 22 de julio, ofrecerá en la plaza de toros.

El músico valenciano ha presentado este sábado la obra, arropado por autoridades, músicos locales e integrantes de La Lira. Ferran reconoció que en su primera visita a la ciudad hace un año para participar como jurado en el certamen de composición de marchas procesionales “Conquero”, descubrió que en Toro se respira música “por todos los lados”, recorrido en el que también pudo apreciar su valioso patrimonio histórico artístico o la calidad de sus vinos.

Esa primera impresión sobre la ciudad propició que el músico elaborara unos “bocetos” de su futura obra. Además en esa primera visita, disfrutó de unas jornadas de convivencia con la Lira y con la banda juvenil, a cuyos jóvenes integrantes dirigió en la interpretación de una de sus marchas.

“Mi vida es la música”, aseguró Ferran, quien recalcó que “la música es pasión y felicidad” y, por este motivo, su principal objetivo es que “la música aporte felicidad al mundo”. En base a estas premisas, el compositor decidió dar el paso de crear una obra inspirada en Toro a partir de sus primeros bocetos.

En una primera fase, se marcó como reto “poner música” a las letras que conforman el nombre de la ciudad. Así, a la letra t le asignó la nota si y a la o la nota do, mientras que la r fue identificada con la nota re. La combinación de las notas si, do, re y do es el hilo conductor de la obra, pero plasmada de diferentes formas “ampliadas, disminuidas, contrapuestas o con todos los giros”.

En cuanto al título elegido para denominar la suite para banda, “Bacchus Dios del Vino”, Ferran reconoció que “la obra, bajo sus palabras, va a recorrer el mundo”. Además, explicó que la obra la conforman tres movimientos. El primero lleva por título “Ciudad monumental” y evoca el “momento de la majestuosidad”, mientras que el segundo propone un recorrido por los viñedos de Toro.

Para crear el tercer movimiento, Ferran se ha inspirado en la Fiesta de la Vendimia de Toro por lo que, cuando sea interpretada, en el escenario no solo estarán los músicos con sus instrumentos, sino que la escena se completará con “muchas botellas de vino”, que contribuirán a recrear el “jolgorio” propio de uno de los festejos más populares y participativos de la ciudad.

Por otra parte, el músico valenciano aseguró en la presentación que la obra “Bacchus Dios del Vino” será interpretada en diferentes lugares del mundo durante los conciertos que ya tiene cerrados para los próximos meses.

En este punto, anunció que interpretará la melodía dedicada a Toro en un concierto que ofrecerá en agosto en Corea. No obstante, la obra será estrenada casi un mes antes, el 22 de julio en el tradicional concierto de verano que la Banda La Lira ofrecerá en la plaza de toros de la ciudad y que dirigirá su autor.

Por último, Ferran agradeció al alcalde, Tomás del Bien, la “buena acogida” de su iniciativa, a la que vez que precisó que “él fue el germen de la obra” y que, gracias a su colaboración y a la de otros toresanos, “Toro va a salir más por el mundo gracias a la música”.

Por su parte, el alcalde recordó que la relación de Toro con Ferran se forjó tras una visita que el compositor realizó a la ciudad y en la que descubrió el “ambiente musical” que se respira en sus calles, vínculo que se ha reforzado gracias a que forma parte del jurado del concurso de composición internacional de marchas procesionales “Conquero” del que, este año, se ha celebrado su segunda edición. Además, agradeció un “regalo” tan importante para la ciudad y recordó a Ferran que, a partir de ahora, se convertirá en “embajador” de Toro en el mundo.