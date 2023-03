El actual secretario general del PSOE en Toro, Carlos Rodríguez Casares, ha confirmado este jueves que liderará una candidatura a la Alcaldía en las elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo.

No obstante, precisó que cualquier afiliado del partido puede presentar una lista y, por tanto, la decisión final sobre el candidato dependerá de una votación en una asamblea del partido que, con toda probabilidad, se celebrará después de Semana Santa.

Precisó Rodríguez que la candidatura que lidera “nace de la responsabilidad y de la ilusión” y que, aunque la Ejecutiva Local elegida hace dos años ha intentado “unir, cohesionar, juntar”, con el paso del tiempo “una serie de compañeros nos han ido apoyando y animando a que diéramos el paso”.

En este punto, subrayó que, cada día, vecinos de Toro “nos animan y apoyan” a presentar una candidatura, a la vez que matizó que, “aunque somos socialistas, ante todo somos personas” y, por este motivo, ha decidido liderar una lista con la pretensión de trabajar “por Toro y para Toro”.

Por otra parte, reconoció que ha mantenido “conversaciones” con los miembros del actual equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento y recalcó su “disposición” para incorporar en su lista a “cualquier persona del partido que siga nuestras ideas y que quiera trabajar por Toro”.

En este sentido aclaró que, en ningún caso, “impondrá condiciones” para que los socialistas interesados se integren en la lista que encabeza y que, como matizó, “está muy avanzada”. No obstante, prefirió no concretar más detalles sobre la candidatura ni aclaró si alguno de los concejales del actual equipo de Gobierno formará parte de la lista, aunque sí subrayó que “quien quiera, concejal o no, que hable conmigo y desde aquí vamos a tener los brazos abiertos”.

Ante la opción de que Del Bien concurra a los comicios con una lista independiente, Rodríguez apuntó que “la política actual no es como la de hace unos años cuando se presentaban el PSOE y el PP”, ya que en la actualidad está “más fragmentada”, situación que, en su opinión, no supone un escollo para lograr una mayoría absoluta.

Por este motivo, como anunció, “vamos a hacer la lista más competitiva que podamos y con las mejores personas para ir a por todas y con todas nuestras fuerzas para conseguir una mayoría absoluta”.

En el caso de que para retener la Alcaldía fuera necesario pactar con otras fuerzas políticas, Rodríguez aseguró que “ahora no toca hablar de pactos”, ya que el objetivo que se marca es “ganar las elecciones y espero que con una mayoría absoluta”.

Por otra parte, recordó que en los últimos dos años la Ejecutiva Local “ha intervenido” para intentar solucionar diversos “problemas” y, por este motivo, junto a UGT, solicitó una “mayor frecuencia” de los autobuses que conectan Toro con Madrid.

Del mismo modo, como matizó, “hemos presionado” para que “la ciudad tenga la sanidad que se merece”, al margen de mediar con otras administraciones en el conflicto laboral del Grupo Siro, que permitió mantener abierta la fábrica toresana.

Una vez confirmada la presentación de una candidatura, Rodríguez y su “equipo” seguirán “trabajando en la calle” para recopilar ideas, propuestas y sugerencias de los ciudadanos, con el objetivo de conformar un programa electoral que plasme “lo que realmente demandan los toresanos”.