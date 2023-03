Hace treinta años María Teresa Andrés Benito dio de baja su Seat 127 de color amarillo y se mudó de Toro a Pozoantiguo. Pagó casi 6.000 pesetas a un matrimonio por gestionar el trámite y se despreocupó del coche con el que aprendió a conducir hasta que, tres décadas después, una reclamación del Ayuntamiento de Toro por el impago del impuesto de rodaje le ha supuesto el embargo de sus cuentas. El 5 de noviembre del pasado año, María Teresa recibió una carta por correo postal, por la que el Ayuntamiento de Toro le reclama el pago del impuesto de rodaje de su Seat 127 correspondiente a una década.

Tras recibir la notificación, la afectada se desplazó a la sede administrativa del Ayuntamiento y, para su sorpresa, en el departamento de Tesorería le explicaron que figuraba en paradero desconocido, "después de 30 años haciendo vida social y comprando en Toro, además de vivir de la clientela de Toro y su alfoz". En esa primera visita a las oficinas municipales, al no funcionar los ordenadores, una trabajadora consultó un "listín manual" y saltó la sorpresa: el Ayuntamiento la reclamaba el pago del impuesto de rodaje de su antiguo Seat 127.

El siguiente paso fue comprobar si seguía empadronada en Toro, traslado que comprobó que sí era efectivo, por lo que preguntó a la trabajadora qué debía hacer para solicitar una cita con el alcalde, Tomás del Bien. Esta pregunta, según su relato, motivó que la responsable del departamento de Tesorería saliera de su despacho, "y con muy malas formas me aseguró que no me creyera que el alcalde me iba a quitar la deuda". Además, como explica, la funcionaria le recriminó que localizarla "había costado mucho dinero" y que "lo que tenía que haber hecho era mirar el Boletín Oficial de Castilla y León". Ante esta afirmación, la afectada planteó una pregunta, a su juicio, clave en esta historia, "cómo me habían encontrado", cuestión que no fue respondida.

Tres semanas después, la trabajadora del departamento que atendió en primera instancia a María Teresa le remitió la documentación, con la que se dirigió a la Jefatura Provincial de Tráfico, que le facilitó un informe en el que consta que, desde 1993, su Seat 127 no pasaba la ITV y que no había sido utilizado en 30 años. En el puente de diciembre recibió otra carta, en este caso de embargo de Hacienda, por la deuda contraída de casi 700 euros por el impago del impuesto de rodaje del Seat 127, del que le reclaman desde el año 2011 hasta 2021.

Tras recibir la notificación, María Teresa llamó a la responsable del departamento de Tesorería del Ayuntamiento para volver a preguntarle, de manera insistente, "si no me habéis localizado en 30 años cómo me habéis encontrado ahora" y, según su relato, su contestación es que "ella tenía medios para localizarme".

Recientemente, la afectada ha mantenido una reunión con el alcalde en la que expuso que, en tres décadas, no había recibido ninguna carta hasta la remitida por correo postal en noviembre de 2022 y su respuesta, según su relato, es que del reparto de las notificaciones se encargan los alguaciles del Ayuntamiento, que la reclamación del impago tenía su origen en Jefatura Provincial de Tráfico y que, antes de empadronarse en Pozoantiguo debería haber facilitado la dirección de su nuevo domicilio.

Matizó la afectada que en su antigua dirección en Toro en la actualidad tan solo existe un solar, por lo que su sospecha es que "no se ha notificado nada", aunque también precisó que la reclamación del impago del tributo, en ningún caso procede de Tráfico, al tratarse de un impuesto municipal. Sobre la reunión con la afectada y su denuncia, Del Bien explicó que abordó el asunto con la tesorera, pero "en temas de aplicación de la legislación, no puedo entrar en contra del criterio del técnico".

Lejos de amedrentarse, María Teresa se puso en contacto con la delegación provincial de Hacienda que, tras exponer su caso, le comunicó que "no tenía ningún proceso de embargo hasta noviembre de 2022", afirmación que ratifica su teoría de que el Ayuntamiento "no me ha buscado" hasta 30 años después de retirar su Seat 127. A pesar de sus intentos por aclarar la situación, Hacienda ya se ha quedado con los 101,72 euros que la Agencia Tributaria le iba a devolver por la declaración de la renta como sanción por la deuda adquirida con el Ayuntamiento y, recientemente, le ha embargado otros 200 euros de su cuenta.

Esta situación, como confiesa, le está provocando un "grave trastorno" en su vida porque, como emprendedora en el mundo rural, por el que apostó hace 39 años, es complicado salir adelante. "Tengo muchos defectos, pero soy formal y pagadora", asegura María Teresa, quien presentará un recurso para intentar que el Ayuntamiento se "retracte" y poner fin a un problema que no solo le está ocasionando el embargo de sus cuentas, sino también molestias que están afectando al correcto desarrollo de su negocio de estética. Por último, ha agradecido el trato dispensado por la Guardia Civil, Tráfico y Hacienda en sus intentos de esclarecer una situación inesperada que confía en resolver sin tener que acudir a la vía judicial, a la que está dispuesta a llegar si su recurso no es estimado por el Ayuntamiento de Toro.