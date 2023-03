El IES González Allende de Toro divulga la "belleza" de las matemáticas

Con motivo de la conmemoración el 14 de marzo del Día Internacional de las Matemáticas, el instituto González Allende de Toro ha celebrado la II edición de la "Gala de Divulgación Matemática" para acercar de una "forma más festiva y cultural" la asignatura a todo su alumnado.

Los estudiantes de 1º de Bachillerato fueron los encargados de teatralizar, en dos sesiones, distintas escenas relacionadas con las matemáticas para los miembros de la comunidad educativa del instituto.

Los alumnos, con su profesora y jefa del departamento de matemáticas, María Isabel Coca, han ensayado durante más de un mes los diferentes números de la gala, en la que implicaron a estudiantes del centro que cursan otras ramas.

El tema elegido para la efeméride de este año era "Matemáticas para todo el mundo", con el que el centro ha pretendido concienciar sobre que "todo ser humano tiene habilidad matemática en mayor y menor grado" y que no es una materia exclusiva para "superdotados". De hecho, para el centro, “la belleza de las matemáticas debería estar al alcance de todo el mundo” y, por este motivo, este año lo dedicará a la “Divina Proporción” o “número de oro”.

Los alumnos Rubén Álvarez y Claudia Domínguez presentaron la gala y dieron la bienvenida a Pitágoras de Samos y a su discípulo Hipaso, encarnados por los jóvenes Fran Álvarez y Miguel Temprano, respectivamente, que explicaron al público el desarrollo de la "Escuela Pitagórica", la evolución del concepto de número y cómo surgieron los irracionales.

Posteriormente, Ismael Pérez, puso la voz a Euclides para descubrir al público las proporciones áureas en el cuerpo humano de dos alumnos, Ana González y Alejandro Tejeda.

Escenas

La gala alternó escenas cómicas con exposiciones serias, gracias a los geniallys comentados por Jesús Gutiérrez y Antonio Boria, que desvelaron al público que el rectángulo y el pentágono áureos o la sucesión y la espiral de Fibonacci y Durero "aparecen" en la arquitectura, la pintura, la escultura, o las galaxias, al margen de utilizarse en diseño gráfico para crear logotipos.

En la gala también se implicaron alumnos de otras ramas y, con la ayuda de sus profesoras de Clásicas y Lengua, Mar Murugarren y Naiara Salamanca, recitaron poemas relacionados con las matemáticas. Así, Anne Jiménez recitó una poesía que Rafael Alberti dedicó a la Divina Proporción, mientras que Rubén Filipe y Luna Martín compartieron con el público dos poemas que "guardan" la secuencia de la sucesión de Fibonacci.

Con motivo de la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer, dos alumnas, Marta Morales y Saray Muñoz, encarnaron a la ganadora de dos Premios Nobel, Marie Curie, y a la ingeniera y actriz, Hedy Lamarr, conocida también como "la abuela del wifi".

Los estudiantes, Jorge Zarzuelo y Juan Sedano, aportaron al espectáculo un matiz más lúdico y mostraron su habilidad para descubrir la "parte mágica" de las matemáticas, basada en averiguar números o leer el pensamiento de sus compañeros.

En la recta final de la gala, el profesor, Alberto Miniño, expuso la relación entre las matemáticas y la música, y alumnos de 2º de ESO y de 2º de Bachillerato interpretaron una versión de la canción "Let it be" de Paul McCartney, una idea original del divulgador científico, Santi García. La presentación de la gala fue creada por el alumno, Alejandro García, y el joven Álex Fernández creó para el vestuario una camiseta con el "número de oro".

El instituto ha valorado de forma muy positiva la gala porque, además de favorecer el aprendizaje, ha permitido materializar un trabajo conjunto entre el profesorado y los alumnos que "potencia un clima de cercanía y confianza" para desarrollar al máximo las capacidades de los jóvenes.

La gala también sirvió para demostrar que el departamento de matemáticas del instituto apuesta porque todo su alumnado "desarrolle al máximo su potencial desde las distintas facetas del ser humano".

La "semana matemática" culminará este jueves 16 de marzo con la participación de 25 alumnos del centro en el concurso "Canguro Matemático". Por último, el instituto recordó que este año tres de sus estudiantes fueron seleccionados para la fase provincial de las "Olimpiadas Matemáticas" y que el alumno, Raúl Conejo, fue elegido para un programa de estimulación del talento matemático.