La dimisión de Loren Prieto abre una nueva herida en el PSOE de Toro

Por la "falta de transparencia" y "la pérdida de confianza", la concejala del Ayuntamiento, Loren Prieto, ha presentado su dimisión de los cargos de responsabilidad que desempeñaba, tanto en la Ejecutiva Local del partido como en la Provincial. Prieto ha comunicado por carta su decisión a ambas Ejecutivas.

Recordó la concejala que en la agrupación local desempeñaba el cargo de secretaria de Acción Electoral, pero en una reunión de la Ejecutiva Provincial, en la que fue nombrado el comité electoral para los comicios del 28 de mayo, "me apartan de mis funciones" y las asume Javier López Calero. Esta decisión, como matizó, "ha sido el detonante" para presentar su dimisión y renunciar a los cargos que desempeñaba en ambas Ejecutivas, al que añade la "falta de transparencia".

De hecho, según Prieto, conoció el cambio de responsable de Acción Electoral del PSOE en Toro "por la prensa" y, tras solicitar explicaciones en una asamblea, el argumento esgrimido por el secretario de la agrupación local, Carlos Rodríguez, fue "la pérdida de confianza".

En este punto, reprochó a Rodríguez que no le haya explicado los motivos por los que "me han apartado de mis funciones" y por los que no ha sido convocada a reuniones que han celebrado tanto la Ejecutiva Provincial como la Local. "Tengo la conciencia muy tranquila porque he trabajado todo lo que he podido desde la Ejecutiva y estos movimientos no los entiendo", subrayó Prieto, quien reafirmó su "apoyo" a sus "compañeros" del equipo de Gobierno, que "también son afiliados y con los que trabajo para mejorar la ciudad".

Prieto desmarcó su decisión de la situación actual que atraviesa el PSOE de Toro, que por el momento no ha nombrado a su candidato a la Alcaldía, aunque la Ejecutiva Local ya ha dejado claro que no tiene "capacidad" para decidir sobre la readmisión de Tomás del Bien en el partido, exigencia que, si no se resuelve, podría motivar que el actual alcalde se presente a las elecciones por una plataforma independiente.

Por su parte, el secretario de la agrupación local ha asegurado que "respeta" la decisión adoptada por Prieto y que le desea "suerte en su carrera política". No obstante, Rodríguez subrayó que "siempre he confiado en ella" y, de hecho, "fui yo quien la afilió al PSOE, con la idea de que entrara en la Ejecutiva Local y en la Provincial".

Sobre la decisión de relegar a Prieto a un segundo plano a la hora de desempeñar las funciones de responsable de Acción Electoral en Toro, precisó que "para ese puesto ha sido nombrada la persona que me ha parecido más válida", en alusión a López Calero.

Por último, aseguró que, por su parte, "no ha distanciamiento" con Del Bien y los concejales de su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, aunque también reconoció que, hasta el momento, "no se ha producido ningún avance" sobre un posible acuerdo para concurrir en una única lista a las elecciones municipales.