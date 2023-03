No tiene el futuro claro la cirugía taurina. A la escasez general de médicos se suma el delicado panorama del mundo taurino, atacado por varios flancos y diezmado por la corriente antitaurina de los últimos años. Así lo expresaron el pasado sábado el toro los cirujanos taurinos Enrique Crespo y Eduardo Hevia, invitados por la peña “La Verónica” a un coloquio moderado por la periodista Beatriz García.

“El futuro no está muy claro, cada vez hay menos gente interesada en estos temas”, razona el doctor Enrique Crespo en declaraciones a este diario. En este sentido, Crespo y Hevia echan mano de su “compromiso con la tauromaquia y la sociedad” para seguir participando en charlas, eventos y coloquios en los que pueda difundirse el trabajo de los cirujanos taurinos. Pero, ¿por qué faltan especialistas? “Este es un mundo muy sacrificado”, resume Crespo. “Los médicos que quieran ser cirujanos taurinos tienen que renunciar a días libres, vacaciones o fines de semana, y como ya se sabe los médicos no andan precisamente escasos de trabajo. Es más cómodo no hacerlo, y la responsabilidad de ser cirujano taurino es grande”, apostilla. “También, queremos o no, influye todo este movimiento antitaurino que hay en España, que hace que esta rama de la cirugía interese menos a la gente”.

Y es que, recuerda Crespo, “de esto no se vive”. Los cirujanos taurinos dedican parte de su tiempo a esto “por afición” o por otros motivos, muchas veces familiares, “pero no por dinero”. Es más, asegura el médico zamorano, “muchas veces nos cuesta dinero, porque tenemos que desplazarnos y eso no lo paga nadie”.

Por lo que respecta a la situación general de los médicos taurinos, Crespo y Hevia aseguraron que todavía hacen falta más medios en muchos lugares de España, así como una legislación única que no imponga unas obligaciones u otras dependiendo de la comunidad autónoma en la se celebre el festejo. “En Madrid, Castilla-La Mancha o Castilla y León hay quirófanos móviles en el caso de intervenir en alguna cornada, pero hay otros sitios en los que no. Quisiéramos que hubiera buenos medios en todos los ámbitos”.

Las situaciones más complicadas, expone Crespo, se viven precisamente en los lugares donde hay menos medios. “Los festejos populares son siempre peligrosos”, asegura el médico de cabecera de Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. Voz autorizada, por tanto. “En las plazas suele haber medios, pero en los pueblos muchas veces es otra cosa”.

La charla, en la que se colgó el cartel de “No hay billetes”, supone además un aldabonazo para los cirujanos participantes. “Siempre es bueno que la afición se acuerde de nosotros”, asegura. “Formamos parte de la fiesta, porque sin médicos en las plazas no podría haber espectáculos taurinos. Está bien y lo agradecemos, y siempre estaremos dispuestos a acudir a donde nos llamen”, asegura el zamorano.