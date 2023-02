"No hay una relación directa entre las renovables y la recuperación demográfica"

Profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid, Eugenio Barajas Rodríguez, ha abierto el ciclo conferencias sobre la "España interior" que ayer comenzaba de la mano de la asociación ProCulto, una cita en la que el investigador en patrimonio territorial y paisajes ha abordado la transición energética desde el punto de vista de los espacios rurales.

—¿En que ha consistido la conferencia?

—Sobre la transición energética, y esa relación que establece con la dimensión territorial y el papel que tienen los espacios rurales en ella. Tratamos la transición energética en Europa, en España, en Castilla y León y en Toro, que es una ciudad que ha vivido muy de cerca este proceso, donde hay actualmente proyectos importantes a nivel municipal. Aquí hay una de las grandes empresas pioneras en el desarrollo de las energías alternativas a nivel mundial.

—¿Qué claves ha ofrecido a los toresanos sobre la transición energética?

—Qué significa y sus dimensiones desde el punto de vista ético, económico y social. Es algo que nos concierne a todos como ciudadanía, no algo que solo involucre a una empresa. La transición energética es un asunto ciudadano de primera magnitud.

—Una transición que usted explica en relación al mundo rural, ¿Cuál es su papel?

—El papel del medio rural es decisivo. El viento, el agua y el sol son fuentes vinculadas a él y exigen gran cantidad de superficie, la mayor proporción de estas están en el medio rural. Además del espacio que requieren las instalaciones como tendidos y redes, que también están muy presentes en los paisajes rurales. En cuestiones como el almacenamiento que las energías renovables requieren y las fuentes alternativas como las biomasas y el biogás, los espacios rurales juegan un papel decisivo.

—Los proyectos fotovoltaicos son una nueva fase de la expansión de las energías renovables en el territorio, ¿algo que hacer diferente esta vez?

—En Toro tenemos perfectamente pautado las diferentes fases, y podemos observar la llegada de las primeras instalaciones vinculadas a los propios municipios, los primeros pequeños inversores que instalaban potencias muy limitadas. Luego se transforman en huertos solares, y luego, en grandes capitales con hectáreas. Esto se reactiva a finales de 2020 pero de la mano de grandes inversores vinculados a un capitalismo global que apuesta por aumentar la escala y la capacidad de los proyectos para de reducir los costes de producción. Estamos hablando de proyectos muy potentes de cientos de hectáreas.

—¿Cuál es el resultado de esta evolución?

—El impacto paisajístico es muy notable. Esta en la margen izquierda del Duero es el espolón que mira a una vega, paisajísticamente que es un tema que habría que medir muy bien, es algo sensible. No estamos hablando de una huerta solar, sino de instalaciones muy potentes como la de Valdecarretas, de 118 hectáreas. Garnacha Solar, de 224 hectáreas.

Podemos medir los impactos ambientales, pero el paisaje tiene un factor inmaterial que no se puede ponderar

—¿Dónde reside el valor del paisaje?

—El paisaje tiene una dimensión patrimonial, es una construcción ampliamente social pero también puede ser arquitectura y en él se reflejan valores, también en los paisajes cotidianos. Hay que diferenciarlos, cada paisaje tiene unos valores, hay que identificarlos, los ciudadanos son los que se identifican con ellos.

—¿Cómo pueden afectar los proyectos fotovoltaicos a los paisajes?

Estas instalaciones tocan muchos aspectos que no se están considerando. El problema ha sido sobre dónde implantar estos proyectos, si en un lugar sí o no. Los mapas para ello cada vez son más aquilatados porque la Junta sí ha resuelto dónde no se pueden colocar estos modelos, pero no ha dicho cómo hacerlo en los lugares donde sí se puede. Tenemos que ser sensibles con el aprovechamiento de esos recursos y la memoria de los espacios, que guardan valores intangibles que no se están valorando. Podemos medir los impactos ambientales, pero el paisaje tiene un factor inmaterial que no se puede ponderar, hay muchas dudas.

—¿El paisaje de Toro cambiará?

—Toda acción humana genera impacto en el paisaje. En la comarca de Torozos no ha habido un impacto, sino que su naturaleza ha cambiado. Ahora su paisaje está en los tejidos eléctricos, los aerogeneradores, la red de caminos y en la relación de la sociedad con ello, se ha convertido en un paisaje industrial de la energía. A veces puede generarse un impacto, pero realmente cuando hay este nivel de concentración es que ha cambiado el paisaje.

—¿Ha cambiado también la naturaleza del paisaje de la Culebra tras los incendios?

—Los incendios son un acontecimiento de impacto paisajístico tremendo, en concreto se quemaron miles de hectáreas en verano. Es un problema de orden natural y social, pero también paisajístico. El paisaje se degrada, no quiere decir que sea irreversible, pero las personas que viven de manera cotidiana en él probablemente no lo vuelvan a ver, el impacto ha sido terrible.

—¿Una última reflexión?

—Se ha hablado mucho del papel de la transición energética en los espacios rurales y su papel en la contención de los problemas demográficos, pero de momento no se detectan grandes cambios. No se puede hacer una relación directa de la recuperación demográfica y la instalación de renovables, de momento no hay evidencias. Sí hay un impacto laboral positivo en el momento en el que el proyecto se pone en marcha, pero una vez desarrollado, el impacto es menor.