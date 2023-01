El PP de Toro ha exigido al alcalde, Tomás del Bien, “transparencia” en la “crisis” del agua, tras “meses de ocultación de información” sobre los niveles de arsénico que contiene. Los concejales populares, Alejandro González, María de la Calle y Raúl Martínez, han denunciado públicamente que, hasta el momento, el alcalde no ha facilitado a la oposición los informes elaborados por la empresa concesionaria del servicio durante los años 2021 y 2022 en relación a la red de distribución o abastecimiento de agua, infraestructuras de captación de agua, tratamientos de potabilización o análisis oficiales de la calidad del agua, ni los elaborados por los servicios técnicos municipales.

Por este motivo, han vuelto a exigir al alcalde que ofrezca explicaciones sobre la “crisis del agua”, como consecuencia de los altos niveles de arsénico que han llevado a declarar el agua de Toro como no apta para el consumo. La oposición también ha recordado que el pasado mes de diciembre, solicitó a Del Bien, que convocara un pleno extraordinario y urgente sobre el problema del agua, pero no solo no lo ha convocado, "sino que tampoco contestó una sola pregunta de las formuladas” en el pleno ordinario de enero.

Además, los concejales populares reprocharon al alcalde que “siga escondido”, una actitud que “siempre muestra cuando hay problemas graves en la ciudad, como ocurrió en plena pandemia”, a la vez que cuestionaron que siga sin reunirse con residencias o empresas agroalimentarias entre otros colectivos vulnerables, para plantearles alternativas o ayudas, ni tampoco con la oposición para estudiar posibles soluciones, a pesar de que el PP “ha solicitado la ayuda del resto de instituciones”.

Ante “la falta de trasparencia y la constante vulneración del derecho de la oposición a la información pública”, González ha anunciado la presentación de una queja formal ante el Procurador del Común de Castilla y León por la ocultación de los informes sobre la calidad del agua.

En este sentido los concejales populares aseguraron que el Procurador del Común "investiga" en la actualidad al Ayuntamiento, al admitir a trámite la queja formulada por el grupo popular por el incumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y del resto de normativa legal en vigor, de aplicación en las entidades locales de Castilla y León.

La oposición ha recordado que "los toresanos tienen derecho a tener información sobre este gravísimo problema de salud pública" y sobre las inversiones realizadas en los sistemas de abastecimiento de aguas. En este punto, recordó que el único responsable del servicio público y de la calidad química del agua es el Ayuntamiento de Toro.

“Ante la falta de información y explicaciones no nos sorprende que muchos toresanos piensen que el equipo de Gobierno socialista está jugando con su salud”, apuntó el grupo popular, a la vez que precisó que “la gestión del alcalde, entre el bando del 7 de diciembre, con niveles de arsénico de 11,7 microgramos de arsénico por litro, y el segundo bando de fecha 21 de diciembre, que revela un resultado de 11,9, roza la conducta delictiva”.

Credibilidad

Por otra parte, el PP recalcó que “ha quedado demostrado que los análisis realizados por el Ayuntamiento de Toro carecen de toda credibilidad” y que los toresanos deben agradecer la actuación de los inspectores de Sanidad de la Junta de Castilla y León, porque sin su trabajo, “no sabríamos que agua estaríamos consumiendo”.

De hecho, el PP se mostró convencido de que el alcalde “lo que ha pretendido desde el principio es generar confusión para tapar el escándalo o minimizarlo, poniendo en cuestión la labor de los inspectores de sanidad, cuando la competencia de aguas es exclusivamente suya". Además, recordó que los episodios de arsénico no se solucionan de la noche a la mañana, por lo que, “desgraciadamente los vecinos de Toro van a tener que convivir con este problema en los próximos meses”.

En este sentido, cuestionó la “dejadez y falta de previsión” del alcalde que “conoce la existencia del problema del arsénico desde hace al menos un año”. Y es que, como reveló el PP, según los datos del SINAC, en el control realizado el 29 de noviembre del 2021 el resultado del nivel de arsénico ya era de 9,8 microgramos por litro, muy cerca de 10, que es el límite máximo permitido, pero “desde entonces no han hecho nada”.

En el mes de junio del pasado año, según la oposición, Sanidad alertó al Ayuntamiento sobre los altos niveles de arsénico, pero “tampoco hace nada” y, mientras, el alcalde “ha estado dedicándose a sus cosas, principalmente a la programación de conciertos y eventos”. De otro lado, el PP ha vuelto a denunciar que el Ayuntamiento se enfrenta a un “gravísimo” problema y “en las peores condiciones”, por la falta de Interventor, sin presupuesto para 2023 y con los servicios económicos municipales “colapsados”, lo que “va a retrasar aún más los trámites administrativos para la construcción de la nueva planta potabilizadora”.

Por último, los concejales populares han asegurado que el “problema” del Ayuntamiento es que “gasta” más de tres millones de euros por mandato en conciertos y “cero” en la captación de agua, además de tener “abandonados” los servicios públicos que presta y, en este caso, uno de primera necesidad como es el abastecimiento de agua.