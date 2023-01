Toro: La otra cara de la violencia

No puede reprimir las lágrimas al hablar de su hijo de cuatro años al que apenas puede ver, después de que el pasado mes de agosto decidiera poner fin a una relación sentimental con la madre del pequeño. El joven toresano, J. R. S., de 31 años de edad, asegura que tan solo puede ver a su hijo los lunes y miércoles, dos horas cada día, y ese contacto tan limitado “es el origen de mi sufrimiento” y de un desgaste físico y emocional que ha convertido su vida en un “infierno”.

Aunque reconoce que “he pasado página de la relación”, no quiere que su hijo viva una situación que marcó su vida cuando era un niño. De hecho, J. R. S. tiene marcada en el calendario la fecha fijada para el juicio, en el que la autoridad judicial determinará el régimen de visitas o la custodia, para “poder ver a mi hijo el tiempo que me corresponda como padre” y confía en que la decisión sea “justa” y, sobre todo, que “vele por el interés del niño”.

En pocas semanas se celebrará el juicio con el que espera cerrar de una forma definitiva una relación que comenzó hace siete años y que, en un principio, estuvo marcada por “la sinceridad y la confianza”. Sin embargo, pocos meses después sufrió una “primera falta de respeto”, a la que se sucedieron otras y que derivaron en un maltrato psicológico y físico reflejado en “partes médicos de lesiones”.

A pesar de las dificultades, la pareja decidió continuar con la relación y, tras nacer su hijo hace cuatro años, adquirió una casa en común. Sin embargo, la convivencia no fue sencilla y, como asegura J. R. S., la influencia de la familia de su pareja derivó en una “relación tóxica” y, aunque “intenté aguantar por el niño”, la situación “era insostenible”.

Custodia compartida

Por este motivo, decidió tomar un camino distinto, no exento de trabas y de un dolor que se agudiza cada día por no poder compartir más tiempo con su hijo. En este sentido, defiende que la “figura del padre” es fundamental para el crecimiento de un niño y, aunque “no quiero arrebatárselo a su madre”, reclamará la custodia compartida, porque “no quiero perder el vínculo, ya que mi hijo es lo más importante de mi vida”.

El joven ha decidido hacer pública su dura experiencia para visibilizar que “vivimos en una sociedad en la que se reclama una igualdad real, pero en la que no se escucha al hombre” y en la que se silencia la realidad de aquellos varones que sufren un maltrato físico o psicológico. De hecho, asegura que se siente “discriminado” por ser hombre y por estar en una situación de “clara desventaja” a la hora de ejercer su papel como padre, a pesar de que su vida gira alrededor de su hijo y de que cumple con su obligación de aportar un dinero mensual para su manutención y para cubrir sus necesidades.

Escaso apoyo

Ante una vivencia personal que le ha puesto al “límite”, el joven toresano ha cuestionado públicamente el escaso apoyo que reciben los hombres en casos de maltrato. A modo de ejemplo, destacó que, tras llamar al teléfono 016, le instaron a que se pusiera en contacto con el Ayuntamiento para conocer los recursos disponibles en el municipio con los que poder afrontar una delicada situación, que “a nivel personal y psicológico me está afectando”.

De hecho, como reconoce, “trabajas toda tu vida para sacar adelante una familia y no es justo que lo pierdas todo”, por lo que confía en que la sociedad avance hacia una "igualdad real" y que “se empiece a castigar a aquellas mujeres que maltratan o a las que presentan denuncias falsas”.

Además, se mostró convencido de que en casos como el que le ha tocado vivir en primera persona “se utiliza al niño para hacer daño” después de dar el paso de “dejar a una persona a la quiero, porque me falta al respeto y porque me está provocando un daño psicológico que me pone al límite”.

Por último, el joven toresano precisó que “el niño es el más indefenso” y que en ningún caso debe “pagar” las diferencias de unos padres que han decidido renunciar a un proyecto de vida en común.