La tradición musical que atesora Toro ha aflorado durante un intenso fin de semana, en el que los aficionados han podido disfrutar de tres espectáculos de diferentes géneros y estilos. Los apasionados del flamenco vibraron en la noche del viernes en el Teatro Latorre con la “Zambomba de Jerez” y el duende del cantaor Ezequiel Benítez.

Al día siguiente, el grupo de rock “Cruce de Caminos” presentó en el mismo escenario su disco “Cartas sobre la mesa”. El público que se congregó en el liceo toresano disfrutó con las nuevas canciones de la banda y con versiones de temas muy conocidos de otros grupos como Coldplay, Nirvana, Héroes del Silencio, M Clan o Fito y Fitipaldis.

Para una noche tan especial, “Cruce de Caminos” se rodeó de amigos en el escenario, como los músicos Antonio Membibre o Carlos Marcos. Uno de los momentos más emotivos del concierto lo protagonizaron el vocalista del grupo, Noé Velázquez, y Rebeca Motrel, durante la interpretación del tema de Joe Cocker, “With a little help from mi friends”, con la que levantaron al público de sus asientos.

El fin de semana musical fue clausurado con el tradicional concierto de Navidad ofrecido por la Banda La Lira. En el espectáculo también participó la Banda de la Escuela Municipal de Música que, en el Teatro Latorre, demostró lo aprendido por los estudiantes de diferentes especialidades en las aulas y, sobre todo, que el futuro de La Lira está garantizado.

Acto seguido, los músicos de La Lira tomaron el relevo de los estudiantes sobre el escenario y deleitaron al público que se congregó en el liceo toresano con un repertorio inspirado en las fiestas de Navidad.