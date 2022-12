La plaza de toros de Toro acogerá el 7 de junio la primera jornada del Z! Live y la cantante alemana, Doro, encabeza el cartel de la “Homecoming Party” del festival.

Un día antes de que comiencen los conciertos en las instalaciones del recinto ferial IFEZA de Zamora, el festival dará la bienvenida a los asistentes en la plaza de toros de la ciudad, un recinto histórico reconvertido en esta ocasión para albergar una gran fiesta del metal.

La incombustible cantante alemana, Doro, encabeza el cartel de la primera jornada del festival y recalará en junio en Toro en plena celebración de 40 años de carrera y de una trayectoria repleta de éxitos. Doro fue una de las pioneras en incorporar voces femeninas a una banda de Heavy Metal y, tras 40 años sobre los escenarios, sigue demostrando en cada concierto que mantiene la voz y la fuerza por las que ha sido considerada como la “reina del Metal”.

La siguiente confirmación del cartel es la banda más importante del Thrash español de los años 80, “Legión”, que ha vuelto este mismo año a los escenarios. Desde Croacia recalará en Toro una de las voces revelación del rock de los últimos años, Dino Jelusck. Además Silver Fist presentará en el festival su nuevo trabajo, “No quedan héroes”, una descarga de Heavy Metal a la altura de una de las leyendas del metal español como es Silver Solorzano.

El cartel de la jornada inaugural del festival lo completa la banda mallorquina “Trallery”. Además de disfrutar de los conciertos de los artistas y bandas ya confirmados, “Toro On The Rocks” permitirá a los asistentes descubrir la ciudad y disfrutar de su gastronomía y sus vinos en un entorno histórico privilegiado. “Toro On The Rocks” es una apuesta de Z! por acercar el festival al resto de la provincia y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación.