“Zamora es una zona con un alto índice de avistamientos ovni documentados”

Fernando Domínguez Segovia, más conocido como Nando, acaba de publicar su primer libro, en el que ha recopilado impactantes historias e increíbles sucesos ocurridos en Zamora, desde los años 50 hasta 2021. A sus 36 años, Domínguez se define como un apasionado de la Ufología y del misterio. Durante tres años ha recopilado noticias publicadas en los periódicos locales sobre casos de avistamientos y sorprendentes relatos olvidados en los archivos de la Hemeroteca de la Biblioteca de Zamora. En 2010, Domínguez avistó en su localidad natal, Morales de Toro, una esfera plateada en el cielo y ese fue el punto de partida de una pasión que ha plasmado en un libro, aunque también le llevo a organizar unas jornadas de Ufología que, en un futuro, espera retomar en la capital zamorana.

–¿Su afición a la Ufología procede de una experiencia personal?

–Sí, tuve una experiencia personal en el año 2010. En mi caso lo que vi fue una esfera estática, bastante grande y plateada en el cielo, al lado de mi casa. Pasó en pocos segundos y no tuve tiempo para grabar la esfera, que después se movió hacia una nube y ya no volvió a salir. A partir de ahí, me obsesioné mirando el cielo.

–¿A partir de esa experiencia personal decidió organizar en Morales de Toro unas jornadas dedicadas a la Ufología en Morales de Toro?

–A partir de ahí decidí asistir a ciertos eventos y disfrutar con más gente que le gustan los temas de misterio. Además, decidí organizar unas alertas ovni en Morales de Toro, que posteriormente se convirtieron en unas jornadas sobre Ufología. A pesar de las dificultades, la respuesta fue muy buena y las jornadas congregaron a personas a las que les gustan los casos de misterio y procedentes de diferentes zonas como Valencia, Madrid, Asturias o Toledo.

–Residir en un pueblo como Morales de Toro, ¿fue una dificultad añadida para poder divulgar su afición?

–Cuando organicé las alertas algunos vecinos del pueblo se pensaban que iba a aparecer un ovni en el camino del cementerio. Además, el hecho de salir en televisión contando que he visto un ovni generó las burlas de algunos vecinos. En unas jornadas de Ufología metieron un palillo en la cerradura de la puerta para que no pudiera abrir el local y tuve que llamar al alguacil para sacar el palillo. Sin embargo, creo que las jornadas ayudaron a que las personas que asistieron conocieran Morales de Toro.

–¿Tiene previsto retomar en un futuro la organización de las jornadas?

–Tuve que paralizarlas por una operación de la vista. De cara al futuro me gustaría organizarlas, pero en Zamora, en algún local que pueda ceder el Ayuntamiento o alguna asociación para que los aficionados al misterio puedan disfrutar de este tipo de eventos.

Del libro me gustaría destacar los prólogos de Manuel Carballal, una persona muy conocida en el mundo del misterio, y de Ángel del Pozo, que dirigió un programa de televisión que se llamaba “Misterio”.

–Su pasión por la Ufología la ha plasmado ahora en un libro, ¿cómo surgió el proyecto?

–La idea surgió hace bastantes años y en un viaje a Valencia me surgió la oportunidad de publicar el libro con una editorial, y aunque estuve tres años esperando, me cansé porque nunca salía a la luz. Al final, la editorial Guante Blanco apostó por publicarlo. Del libro me gustaría destacar los prólogos de Manuel Carballal, una persona muy conocida en el mundo del misterio, y de Ángel del Pozo, que dirigió un programa de televisión que se llamaba “Misterio”.

–En su libro propone un recorrido por la historia de la Ufología en la provincia desde los años 50 hasta 2021, ¿a qué fuentes ha recurrido para recopilar la información sobre los casos que plasma en su obra?

–He recopilado testimonios de personas vivas que han tenido encuentros, aunque algunas no han querido hablar por el miedo a la ridiculización. Además, en el servicio de Hemeroteca de la Biblioteca de Zamora descubrí un mundo nuevo y me sentí atraído por el tema de las noticias, algo que desde siempre me ha gustado.

–¿Cuánto tiempo ha dedicado a esa recopilación de casos documentados en la provincia?

–Estuve bastante tiempo en la Biblioteca, aunque también he consultado otras digitales en Internet. Durante unos tres años he recopilado noticias desde los años 50 hasta 2021, año en el que LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA publicó una noticia sobre un ovni en Monte la Reina. Para mi primer libro también he recopilado testimonios de personas vivas que he entrevistado y que han tenido encuentros, pero en esencia es hemeroteca pura y dura y contiene noticias publicadas por la prensa.

–De todos los casos publicados en la prensa local, ¿cuál le ha sorprendido más?

–Uno ocurrido en Monte la Reina. En concreto, relata un avistamiento ovni por parte de varios agricultores, que vieron una nave nodriza cerca del castillo de Monte la Reina durante dos días seguidos. De esa noticia me gustó encontrar la fotografía de la gente que tuvo el avistamiento, porque así pones cara al caso.

–¿El libro que acaba de publicar puede contribuir a convencer a personas escépticas que no creen en la Ufología?

–No. Mi intención no es convencer sino difundir y que a la gente que le gusta el tema disfrute del libro. Además, con la publicación del libro he pretendido rescatar una parte de la historia de Zamora recogida en los periódicos locales.

–¿Tiene previsto organizar alguna presentación pública del libro?

–Sí, tengo intención de presentar el libro en la Biblioteca de Zamora y organizar algún acto en Toro. Además, diferentes librerías me han ofrecido celebrar presentaciones, pero la primera será en la Biblioteca de Zamora.

Mi intención no es convencer sino difundir y que a la gente que le gusta el tema disfrute del libro

–¿Su primer libro ya está a la venta?

–Sí, ya se puede conseguir en diferentes plataformas de venta online. No obstante, yo recomiendo a la gente que lo quiera leer que lo pida en las librerías, porque de esta manera apoyamos al comercio local.

–Un porcentaje de la venta de libros será destinado a “Corriendo con el corazón por Hugo”, ¿por qué ha decidido colaborar con la asociación?

–Es una asociación que me ayudó y con la que trabajo en la actualidad. Por eso, quise donar parte del porcentaje que percibo por la venta del libro, un 5%, a la asociación que ayuda a niños y a personas mayores con enfermedades raras. Además, la asociación la integran grandes personas y tengo muy buenos amigos en esta pequeña familia que hace un gran trabajo.

–Después de tres años de trabajo para publicar su primer libro dedicado a la Ufología ¿tiene previsto seguir investigando?

–Por supuesto. Hace unos días entrevisté a una persona que asegura haber visto un ovni cuando tenía 17 años en las Tres Cruces de Zamora, una zona en la que en aquella época había pocas casas construidas. Esta persona relata que se asomó al balcón de su casa en el año 1973 y vio un ovni con luces en la parte de abajo y muchas puertas. El platillo volante estuvo estático un tiempo y después salió despedido y desapareció en cuestión de segundos. Mi idea es seguir recopilando estas historias.

–¿La provincia de Zamora puede considerarse una zona con un elevado número de casos de avistamientos?

–La verdad es que sí y es algo que me ha sorprendido. En la provincia, un referente ha sido el juez Federico Costa Noriega, y su familia publicó un libro sobre ovnis en Zamora. El juez es una de las personas que ha investigado mucho sobre estos temas, que han sido documentados. Además escribía en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, aunque en otro periódico, Imperio, también publicó algún artículo. Zamora, como así se publicó en la prensa local puede considerarse una zona de alto índice de avistamientos ovni, algo que es cierto porque los casos que están documentados en el libro hablan de objetos no identificados, aunque otros sí lo están.

–¿Cree que conocidos programas de televisión y de radio dedicados al misterio contribuyen a divulgar la Ufología?

–La verdad es que no suelo ver muchos programas de televisión. Es cierto que programas como el de Iker Jiménez tienen muchos seguidores, pero yo prefiero otros como “Espacio en blanco” que se emite en la radio, porque me gusta más como trata el tema del misterio y porque da la oportunidad de participar a gente desconocida. No obstante, es cierto que programas como el de Iker Jiménez contribuyen a aportar un granito de arena porque lo que se emite en la televisión acaba enganchando a muchas personas y él sigue con su espacio porque interesa el tema.