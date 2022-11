El riesgo de derrumbe obliga a apuntalar el edificio "Carnicerías" de Toro

El Ayuntamiento apuntalará la próxima semana el edificio “Carnicerías”, cuyo deterioro ha generado nuevas quejas de vecinos y propietarios de negocios ubicados en el entorno, que reclaman “soluciones rápidas y eficaces” para evitar posibles incidentes ante el riesgo de derrumbe del antiguo inmueble.

En principio, como confirmó la concejalía de Obras, está previsto que el martes arranquen los trabajos de apuntalamiento del edificio enclavado en la Plaza Mayor y las calles Trasalfóndiga y Zapateros y que fue construido en el año 1900.

Desde hace más de un año en el inmueble se han registrado desprendimientos en los muros de cerramiento y el enfoscado de la fachada, pero su catalogación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Toro como un bien con grado de protección estructural dificulta la adopción de otras medidas que reclaman vecinos de la zona, en alusión a su derribo parcial o total.

Tras prohibir el paso al tráfico rodado y colocar un nuevo vallado perimetral en el exterior del edificio, el Ayuntamiento iniciará la próxima semana los trabajos para apuntalarlo, medida con la que espera frenar su deterioro y, sobre todo, prevenir incidentes. Aunque la próxima semana se pondrá en marcha una nueva medida, vecinos y propietarios de negocios en la zona han recordado que desde hace más de un año esperan una solución.

Además, han asegurado que el edificio se ha convertido en un “mausoleo” y que su deficiente estado de conservación, no solo supone un riesgo para las personas que residen en la zona, sino que también ha repercutido negativamente en la actividad de los negocios próximos.

Reapertura

“El deterioro del inmueble cada vez va a más” aseguran los afectados, que también critican el hecho de que recientemente el Ayuntamiento haya notificado a los propietarios de negocios que ya pueden acceder a sus locales, después de que el pasado mes de agosto prohibiera su apertura.

No obstante, en la nueva notificación, el Ayuntamiento advierte a los propietarios de negocios que efectivos de la Policía Local velarán porque no se registren aglomeraciones de personas en el entorno del edificio “Carnicerías”. Para los afectados, la decisión es “una tomadura de pelo”, ya que durante las pasadas fiestas de agosto a los discobares de Trasalfóndiga se les prohibió la apertura al público y “ahora permiten acceder a los negocios”.

Por otra parte, los afectados aseguraron que el deterioro del antiguo inmueble ha generado un descenso del volumen de negocio de comercios situados en su entorno, ante la imposibilidad de los clientes de estacionar vehículos y porque su degradación retrae a potenciales compradores.

Además, recordaron que dos discobares permanecen cerrados desde hace meses y que, mientras no se garantice la seguridad de la zona, su reapertura no es viable. En este punto, los propietarios de negocios en la zona remarcaron que no pueden desarrollar su actividad comercial y hostelera con normalidad, pero “sí tenemos que seguir pagando impuestos y gastos”.

Por estos motivos, instan al Ayuntamiento a “trabajar de acuerdo a su responsabilidad” y a que adopte una solución definitiva respecto al antiguo inmueble, porque “beneficiará a todos los ciudadanos”.

El edificio que será apuntalado atesora un valor histórico y patrimonial y, por este motivo, está catalogado como bien protegido en la normativa urbanística municipal. En concreto, en los soportales del inmueble se ubicaron las “antiguas carnicerías” de Toro, en las que se vendía la carne a los vecinos del municipio y del alfoz, y en la parte enclavada en la calle Trasalfóndiga se encontraba la panadería denominada “La Alhóndiga”.