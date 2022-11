Agricultores critican la compactación de terrenos para instalar plantas solares

Agricultores de Toro han exigido a las empresas que ejecutan proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas en el pago de Paredinas o en terrenos próximos a Villafranca del Duero, que ejecuten los desagües necesarios para filtrar el agua de lluvia y evitar que anegue sus parcelas cultivadas y que pueda llegar a cortar caminos o la carretera de Salamanca.

Destacaron los afectados que empresas que en la actualidad desarrollan proyectos de huertos fotovoltaicos en el pago de Paredinas han compactado con motoniveladoras y apisonadoras los terrenos, lo que ha provocado que el agua de lluvia no se filtre y que anegue parcelas colindantes.

Las anegaciones podrían llegar a cortar la carretera que enlaza Toro con Salamanca.

A la nivelación y compactación del terreno, los afectados añaden que las empresas han eliminado algunos tesos, por lo que al suprimir las bajantes naturales “el agua discurre con mayor rapidez y no se filtra”. La ausencia de desagües provoca no solo la anegación de terrenos cultivados ya que también, si se registran lluvias, se forman regatos que, de no adoptar medidas con urgencia, pueden provocar el corte de caminos rurales o de la carretera que enlaza Toro con Salamanca.

“Como un día caigan 15 litros de golpe se producirá el corte de la carretera”, advirtieron los agricultores, que ya han trasladado sus quejas a las empresas fotovoltaicas que trabajan en la zona, sin que hasta la fecha se hayan adoptado las soluciones exigidas, y que pasan por la adecuación de desagües que permitan evacuar las aguas pluviales.

Además, señalaron que el problema no se circunscribe al pago de Paredinas, ya que en “la zona de Villafranca” también se han registrado algunas incidencias e incluso por la compactación de terrenos, el agua de lluvia llegó a “alcanzar” el canal de riego.

Por los motivos relatados, los agricultores piden una actuación urgente para evitar que se aneguen parcelas destinadas al cultivo o que la deficiente filtración de agua por la ausencia de desagües en terrenos compactados sin preservar las bajantes naturales pueda llegar a provocar el corte de vías de comunicación prioritarias y que soportan una elevada intensidad de tráfico como la carretera de Salamanca.