Los vinos de Toro conquistan Madrid

La Denominación de Origen Toro ha celebrado el 35 aniversario de su reconocimiento oficial, con una presentación de los vinos elaborados por 25 bodegas en el Hotel Westin Palace de Madrid. La acción promocional ha concitado el interés de centenares de profesionales del sector interesados en catar los vinos más reconocidos y las nuevas propuestas de las bodegas participantes.

El evento, promovido por el Consejo Regulador y organizado por la empresa Verema, también ha servido para reconocer la trayectoria de la Denominación de Origen de Toro a lo largo de 35 años, así como el trabajo de viticultores y bodegas para posicionar a los vinos de la tierra entre las elaboraciones más valoradas por los críticos enológicos, y consolidar, año tras año, el récord de ventas.

Para celebrar una efeméride tan especial, el Consejo Regulador ha elegido un punto estratégico como la capital de España para promocionar los vinos de Toro, con el objetivo de que las bodegas participantes pudieran establecer contactos comerciales con profesionales del sector. Durante siete horas, los bodegueros han aprovechado el marco del Hotel Westin Palace para invitar a los asistentes a catar vinos ya consolidados en el mercado y algunas novedades.

La presentación de vinos celebrada en Madrid es una de las acciones promocionales organizadas por el Consejo Regulador para este año, con el objetivo de intentar acercar los tintos, blancos y rosados de la tierra a todo tipo de público e incrementar las ventas en zonas estratégicas, a nivel nacional e internacional.

Así, además de participar en las ferias más importantes del sector, el Consejo Regulador ha divulgado la calidad de los vinos de Toro en otra acción promocional celebrada recientemente en México y tiene previsto organizar una cata en la Universidad de Hong Kong y en su embajada en España.

El ente regulador también retomará las misiones inversas con importadores de Estados Unidos y Reino Unido, acciones que permiten a los participantes conocer los vinos toresanos de primera mano y establecer relaciones comerciales, que contribuyen a su expansión internacional.

Primeros pasos de la DO

La Denominación de Origen Toro fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 29 de mayo de 1987. Seis bodegas, apoyadas por un grupo de viticultores y técnicos de Extensión Agraria, promovieron un proyecto que, en dos ocasiones, fue rechazado por el antiguo Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO).

En una época en la que no se concedían subvenciones y en la que Toro carecía de un tejido industrial relacionado con el sector vinícola, los seis bodegueros que se embarcaron en el proyecto tuvieron que aportar dinero para asistir a ferias y realizar viajes con el objetivo de promocionar los vinos de Toro.

Y es que, en los años previos al reconocimiento de la Denominación de Origen, las cooperativas producían vino a granel y tan solo el bodeguero, Luis Mateos, embotellaba una pequeña partida de vino, a pesar de que en el campo se cultivaban viñedos de tinta de Toro y existían numerosas bodegas familiares que elaboraban vinos de calidad con escasos medios.

Las dos negativas del INDO a otorgar el sello de calidad para los vinos de Toro no doblegaron a las seis bodegas que siguieron creyendo en el potencial de la zona y de la variedad de uva autóctona, la tinta de Toro, aunque también se percataron de la necesidad de introducir cambios en la elaboración porque, entonces, los vinos de la tierra, no podían competir con los que se producían en otras zonas por su mayor rudeza. En el reconocimiento definitivo de la Denominación de Origen Toro también jugó un papel fundamental el ex ministro de Agricultura, Carlos Romero, quien creyó en el proyecto y respaldó a las bodegas.