En 2018, Toro despidió a su Hijo Predilecto, Jesús López Cobos, pero su recuerdo sigue muy presente en el corazón de los toresanos y de aquellas agrupaciones musicales a las que dirigió el “maestro”.

Para mantener vivo el legado del director de orquesta, el Ayuntamiento decidió organizar un festival internacional de música clásica que, en 2022, ha cumplido su V edición y que ha sido clausurado con el concierto ofrecido en el Teatro Latorre por dos formaciones musicales que mantuvieron una estrecha relación con López Cobos: la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) y la Banda de Música La Lira.

En el preludio del concierto, la concejala, Sara Pérez, entregó un obsequio a los directores de ambas agrupaciones para agradecer su participación en el festival y, con su música, evocar el recuerdo de López Cobos.

En el concierto ofrecido en el Teatro Latorre de Toro, la Oscyl fue dirigida por José Luis Temes, que en 2008 fue reconocido con el Premio Nacional de Música, y que es un referente por su trabajo de revalorización del repertorio sinfónico español.

En la actuación, la Oscyl interpretó un repertorio basado en obras del compositor del siglo XVIII, Carlos Baguer, y de Julio Gómez, maestro de compositores. Así, la orquesta recordó a López Cobos, su director emérito desde 2013, con la sinfonía nº 3 de Baguer y dos piezas sinfónicas de Gómez, “Égloga” y “Canción árabe”.

Al homenaje póstumo que Toro ha rendido un año más a su Hijo Predilecto también se sumó la Banda de Música La Lira, con la que López Cobos mantuvo una estrecha relación.

Bajo la dirección de Javier López Calero, los músicos de la Banda La Lira, rememoraron a su gran referente con un variado repertorio de piezas.

El público que asistió al útlimo concierto del festival vibró con la actuación de La Lira, cuyos músicos interpretaron “El camino real” de Alfred Reed; “The with and the Saint”, obra compuesta por Steven Reineke, y el pasodoble “Genio y figura” creado por el toresano David Rivas.