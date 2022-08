Los bomberos volvieron a portar a hombros a su patrón, San Lorenzo. Esta procesión es una tradición muy arraigada en Toro que, por motivos sanitarios, no pudo celebrarse en los dos últimos años. La fiesta en esas ocasiones, se limitó a una misa.

En la procesión, los bomberos clamaron por la protección contra el fuego a su patrón, acompañados de la banda de cornetas y tambores "Bendito Cristo de las Tres Caídas" de Toro y el grupo de scouts Gothorum.

Pero antes, tuvo lugar la celebración de la misa en el convento de San José a la que asistieron los bomberos, las autoridades y los vecinos. A la procesión también acudieron varios scouts del grupo Gothorum.

Al comienzo de la tarde, los bomberos realizaron un “regalo” a los toresanos, sobre todo para los más pequeños, al encender sus mangueras en la Plaza Mayor y celebrar una “fiesta de la espuma”.

Una vez finalizados los actos, los bomberos compartieron una cena de hermandad a la que asistieron 12 bomberos en activo más otros dos que se han retirado recientemente.

Sin verbena de San Lorenzo

No obstante, este año no se celebró la tradicional verbena de San Lorenzo, pues este año no habrá ni reina, ni damas de la corte. Cada año, la noche del 10 de agosto, tenía lugar la presentación oficial dela reina y las damas de las fiestas de San Agustín, pero desde hace varios años no se ha presentado ninguna candidata.

A pesar de los llamamientos realizados, el Ayuntamiento no logró implicar a los jóvenes para continuar con la tradición del acto de coronación que ha sido siempre uno de los platos fuertes de las fiestas.