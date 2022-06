La Junta apela a "la responsabilidad y la generosidad" para resolver la crisis de Siro

Un acuerdo entre empresa y trabajadores. Esta es la solución que propone la Junta para resolver la crisis del Grupo Siro, que ya ha provocado la paralización de la actividad en sus fábricas de Castilla y León, incluida la de Toro, y que la empresa no pueda hacer frente al pago de la nómina de mayo a los empleados por su falta de liquidez.

Así lo confirmó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el pleno de las Cortes de Castilla y León, en respuesta a una pregunta formulada por el secretario regional y portavoz del PSOE, Luis Tudanca, quien interpeló al máximo responsable del Ejecutivo en Castilla y León sobre los “esfuerzos” realizados para resolver crisis industriales como la que afecta al Grupo Siro.

Así, según Mañueco, la Junta actuará en el caso de Siro de la misma forma que ante las crisis de otras industrias como Nissan, Vestas o Campofrío, “trabajando de manera constante, pero también con discreción porque entendemos que es lo mejor para proteger a los trabajadores y la actividad de la empresa”.

El presidente de la Junta acusó al líder socialista de ser “un pirómano” y de “alegrarse” de crisis industriales como la de Siro, o del “drama” que están atravesando sus trabajadores, para atacar y desgastar a la Junta, a la vez que le reprochó que no se haya interesado por las reuniones mantenidas con la empresa o con sus empleados, así como por la información recabada sobre el fondo inversor.

Además, anunció que el objetivo de la Junta es “ayudar” a cerrar un acuerdo entre la empresa y los trabajadores para garantizar la viabilidad industrial y el mantenimiento del empleo, acuerdo que definió como “crucial”.

Por este motivo, la Junta tratará de mediar para cerrar un acuerdo que solo será posible sellar “desde la responsabilidad y la generosidad” de empresa, trabajadores e inversores y para el que reclamó el apoyo del Gobierno y de los Ayuntamientos implicados.

Por su parte, Tudanca aseguró que, ahora, lo más importante es “no dejar abandonados a los trabajadores de Siro”, a la vez que reprochó a Mañueco que, hasta en dos ocasiones, haya guardado "silencio" a las peticiones de reuniones realizadas por los comités de empresa de la compañía.

“Cuando todo ha estallado y cuando casi no queda tiempo para buscar una solución”, remarcó el portavoz socialista, Mañueco convoca a los alcaldes de Toro, Venta de Baños y Aguilar de Campoo y a los comités de empresa para “hacer una foto”, lo que definió como “una falta de respeto a esta tierra a los trabajadores de Siro”.

La opción planteada por la Junta para solucionar la delicada situación económica que atraviesa el Grupo Siro será analizada en dos reuniones convocadas para este miércoles.

En la primera, Mañueco abordará con los alcaldes de Toro, Venta de Baños y Aguilar de Campoo la crisis que afecta a la industria galletera, mientras que en la segunda participarán los comités de empresa de las fábricas en la región.

Además, operarios del Grupo Siro tienen previsto concentrase ante las Cortes de Castilla y León para exigir una solución que permita garantizar el empleo para cerca de 1.700 trabajadores, 300 en Toro, y la viabilidad de la compañía.

Los trabajadores no cobrarán la nómina de mayo

El Grupo Siro ha comunicado a los trabajadores de Toro y del resto de fábricas de Castilla y León que no abonará las nóminas correspondientes al mes de mayo, por su falta de liquidez para hacer frente al pago.

La decisión supone un nuevo revés para los empleados que, no obstante, han reconocido que la empresa ya les advirtió el pasado mes de que, si no apoyaban el plan de mejora de la competitividad, no dispondría de fondos para poder pagar las nóminas de mayo.

La decisión, que trabajadores de Toro enmarcan en una nueva “medida de presión” de la compañía por el rechazo a su pretensión de imponer el plan de viabilidad, conllevará que no puedan cobrar la nómina porque “no tienen dinero”.

El comité de empresa de la fábrica toresana aseguró que la industria siempre había abonado puntualmente las nóminas a los trabajadores hasta que, hace cuatro o cinco meses, comenzaron a producirse algunos retrasos en el pago.

Esta decisión agrava aún más la delicada situación de la plantilla de la factoría toresana, a la que el pasado viernes Siro comunicó la paralización de la producción, tras la retirada de la oferta realizada por el socio inversor.