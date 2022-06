El Grupo Siro ha comunicado este martes a los trabajadores de sus fábricas en Castilla y León, incluida la enclavada en Toro, que no abonará las nóminas correspondientes al mes de mayo, por su falta de liquidez para hacer frente al pago.

La decisión supone un nuevo revés para los empleados que, no obstante, han reconocido que la empresa ya les advirtió el pasado mes de que, si no se aprobaba el plan de mejora de la competitividad, no dispondría de fondos para poder pagar las nóminas correspondientes a mayo.

La decisión, que trabajadores enmarcan en una nueva “medida de presión” de la compañía por el rechazo a su pretensión de imponer el plan de viabilidad, conllevará que no puedan cobrar la nómina de mayo porque, "Siro no tiene dinero".

La medida ha sido comunicada a los trabajadores de Toro, horas antes de que el comité de empresa de la fábrica asista a una concentración ante las Cortes de Castilla y León y que participe en una reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la que se abordará la situación del Grupo Siro.

El rechazo de una amplia mayoría de los trabajadores de Siro en Castilla y León al plan de mejora de la competitividad motivó que, el pasado viernes, el socio inversor comunicara la retirada de su oferta y la decisión del grupo de paralizar la actividad en todas sus fábricas.

En los últimos días, los empleados han acudido a sus puestos de trabajo en las distintas factorías, en las que el cese de actividad se producirá de forma progresiva hasta que se agote el stock de materia prima almacenado.