La farmacia, único "referente asistencial" en Pinilla de Toro

Las farmacias han jugado un papel fundamental en la pandemia y, en algunos pueblos de la provincia que carecen de médico, se han convertido en el único punto de referencia sanitario.

Este es el caso de Pinilla de Toro que, este sábado, 14 de mayo, alzará la voz para exigir que se cubra la plaza de médico vacante desde el pasado mes de febrero, durante una concentración que tendrá lugar a las 19.00 horas en la Plaza Mayor, y que ha sido convocada por la asociación de jubilados y la de amas de casa del pueblo, cuyos socios forman parte de uno de los colectivos más afectados por la precarización de la sanidad pública: las personas mayores.

La concentración en defensa de la sanidad pública servirá para exigir que se cubra la plaza de médico y que se restablezcan las consultas, acto que cuenta con el apoyo de la farmacéutica del pueblo, Susana López, que durante la pandemia y, especialmente en las últimas semanas, se ha convertido en el único referente asistencial para sus 238 vecinos, que no dudan en acudir a su botica para recabar su ayuda.

López respalda el acto de protesta convocado por las dos asociaciones, porque es consciente de que la situación de la asistencia sanitaria “es muy complicada” en el entorno rural, problema que, como asegura, “debe salir fuera de la política”, a pesar de que precisa una urgente solución porque “un día vamos a tener un disgusto serio”.

La farmacéutica no comparte la razón que esgrimen los responsables políticos para explicar el origen del problema y que no es otro que “no hay médicos” cuando, en su opinión, “deberían plantearse el motivo por el que no vienen profesionales”, en este caso a la zona básica de salud de Toro, en la que varias demarcaciones carecen de consultas por traslados, jubilaciones o bajas prolongadas y que, además de provocar que la asistencia sanitaria se resienta, sobrecarga de trabajo al resto de profesionales que tienen que realizar un ingente esfuerzo para cubrir las necesidades más básicas de los pacientes.

La mermada plantilla de doctores en la zona básica de salud de Toro, como asegura la farmacéutica, está provocando serios problemas en la atención sanitaria ya que, algunos días, “tan solo hay un médico para atender todos los pueblos”.

Para López, los responsables políticos no tienen en cuenta la “casuística” del medio rural y, especialmente, que un elevado porcentaje de las personas que residen en los pueblos son mayores y que tienen dificultades para desplazarse, para entender la medicación o para realizar trámites relacionados con la asistencia sanitaria a través del teléfono o de la aplicación del Sacyl.

La farmacéutica de Pinilla de Toro invita a los políticos a que visiten los pueblos, conozcan sus carencias y comprueben que la asistencia sanitaria “es una necesidad básica” porque sus habitantes, en su mayoría de edad avanzada, “no pueden estar varios meses sin que los vea un médico”.

En este punto, cuestiona que los políticos reconozcan la necesidad de “ayudar al medio rural” y de luchar contra su despoblación, cuando en la práctica la sensación más extendida entre los vecinos de pueblos como Pinilla de Toro es la de “abandono”.

De hecho, ese sentimiento de soledad ha propiciado que algunos vecinos hayan reconocido abiertamente a la farmacéutica que el día en el ella que deje de prestar el servicio abandonaran Pinilla de Toro, municipio en el que la asistencia sanitaria es “una necesidad prioritaria” que, si no se cubre con plenas garantías, agravará aún más el problema de la despoblación, porque “sin médico se muere la gente”.

Ante esta situación y mientras se adoptan medidas para solucionar las deficiencias sanitarias en el medio rural, López insta a la Junta a que “se apoye más” en las farmacias porque, a pesar de que en algunas zonas se han convertido en el único referente asistencial para sus vecinos, tienen limitadas sus funciones.

Por este motivo, insiste en que las farmacias “estamos para ayudar” y considera que la Junta debería “apoyarse” más en ellas para “algunas funciones” que, en la actualidad, no pueden realizar, pero que podrían aliviar la sobrecarga de trabajo de los médicos.

De hecho, recordó que las farmacias “son un servicio público” que, en determinadas situaciones, se prestan a ayudar “por humanidad” y que podrían ofrecer una mejor atención a los vecinos del medio rural si, por ejemplo, pudieran imprimir las hojas de medicación o tramitar las citas con el doctor.

Por último, López lanza un mensaje a los políticos a los que recuerda que, mientras se subsanan las deficiencias en la atención sanitaria en los pueblos, “las farmacias estamos para ayudar porque realizamos nuestra labor desde la más profunda vocación”, con el objetivo de ayudar a unos vecinos que se sienten abandonados.

Refuerzo de la Atención Primaria para evitar que se agraven las patologías

La supresión de las consultas que, en Pinilla de Toro, pasaba la médico tres días por semana ha supuesto un duro golpe para sus vecinos, la mayoría de edad avanzada, que se sienten indefensos y que han encontrado en la farmacia, como ya sucedió en la pandemia “desde el minuto uno”, la única referencia cercana a la que pueden acudir para formular consultas o pedir ayuda, porque este servicio continuado también realiza una “labor preventiva”.

Para la farmacéutica del municipio es preciso resolver la ausencia de médicos en núcleos rurales con la mayor celeridad posible, a la vez que subrayó que, si el problema de fondo es económico, el gasto por paciente se puede incrementar notablemente si no se refuerza la Atención Primaria con más profesionales.

En este sentido, señaló que si los vecinos de los pueblos no pueden asistir a las consultas con profesionales es probable que las patologías que sufren se agraven hasta tal punto que precisen acudir al servicio de Urgencias de Toro o de Zamora e incluso ser hospitalizados, con el elevado gasto económico que ello conlleva.

Por este motivo, López es partidaria de mejorar la Atención Primaria para que los pacientes “estén controlados”, lo que evitará que sus patologías y enfermedades deriven en otras más graves.