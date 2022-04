La CHD amplía la dotación para el riego a los canales de Toro

Las últimas lluvias han dado un respiro a los regantes del sistema Pisuerga-Bajo Duero, al que pertenecen los canales Toro-Zamora y San José, para los que, además, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha incrementado la dotación de agua asignada al inicio de la campaña, aunque siguen reclamando un mayor control de las tomas directas al río.

El presidente del canal Toro-Zamora, Pedro Pablo Ballesteros, confirmó que el incremento de la dotación que reclamaban los regantes, que ha pasado de 2.500 a 3.000 metros cúbicos por hectárea, fue comunicado por la CHD en una junta informativa, aunque serán las propias comunidades las que se encarguen de gestionar el recurso hídrico para intentar completar una campaña que, desde el inicio, se presenta complicada.

En este punto, Ballesteros confirmó que, para el 3 de mayo, se ha convocado una junta general del sistema Pisuerga-Bajo Duero en la que la CHD ratificará su decisión de incrementar la dotación que, no obstante, para los regantes sigue siendo insuficiente para poder culminar la campaña con garantías.

De hecho, reconoció que la “incertidumbre” persiste en los agricultores que, especialmente durante la pasada semana en la que las temperaturas alcanzaron unos valores muy elevados, formularon numerosas peticiones de riego.

Por otra parte, los regantes del sistema Pisuerga-Bajo Duero han solicitado una “reunión urgente” con la presidenta de la CHD, Cristina Danés, la dirección técnica y comisaría para abordar un problema enquistado desde hace tiempo y que impide realizar un reparto equitativo del recurso hídrico disponible para el riego, al coexistir dos tipos de usuarios diferentes: los regantes de comunidades de aguas superficiales y los que disponen de concesiones de tomas directas al río.

En este sentido, Ballesteros destacó que, en el sistema Pisuerga-Bajo Duero, alrededor de 18.000 hectáreas se riegan mediante tomas directas para las que no se establece ningún tipo de limitación, salvo disponer de un sistema de contador, que no en todos los casos está implantado.

Aunque la CHD ha instado a las comunidades a que denuncien a aquellos usuarios que usen tomas directas y que no tengan un contador, alegando que no dispone de personal para llevar a cabo ese control, el presidente del canal Toro-Zamora subrayó que esa función no corresponde a los regantes que, en ningún caso, denunciarán a otros agricultores ni asumirán las competencias del órgano de cuenca.

Por otra parte, Ballesteros precisó que, en la actualidad, el elevado coste de la energía está limitando los riegos con tomas directas porque, de lo contrario, “se estaría regando en abundancia”, mientras que las comunidades de regantes tienen que ajustarse a la dotación asignada, muy inferior a la de pasadas campañas.

Además, aclaró que “no estoy en contra de las tomas directas”, pero considera que, dentro de un mismo sistema, en este caso el Pisuerga-Bajo Duero, “todos los usuarios deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones”.

Por último, remarcó que la CHD también está abriendo expedientes por el uso de pozos que están situados dentro de la zona regable de un canal y recordó que, la actual Ley de Aguas, no contempla dobles concesiones para el riego.