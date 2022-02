El PP reforzará la atención sanitaria y social del colectivo de personas discapacitadas con una Ley de Apoyo a su Proyecto de Vida, aunque también pondrá en marcha otras iniciativas como el aumento de las cuantías de las prestaciones de asistencia personal, un plan de igualdad de oportunidades y medidas para favorecer su empleabilidad.

Los citados compromisos fueron asumidos por el PP en la visita realizada por su vicesecretaria de Política Social y exministra, Ana Pastor, al centro de día de la Fundación Intras en Toro, visita en la que también participó la cabeza de lista del partido a las Cortes regionales por la provincia, Isabel Blanco y otros miembros de la candidatura.

Pastor ensalzó el “esfuerzo” en el ámbito sanitario y social realizado por el PP en Castilla y León, como así lo avalan “informes externos” que reflejan que es la “primera región de España en plazas residenciales, atención a domicilio o teleasistencia”.

Asimismo, resaltó la apuesta del PP por reducir a un máximo de 30 días el plazo de espera para las personas que solicitan la ayuda a la dependencia y por incorporar la inteligencia artificial a la atención de mayores, discapacitados y dependientes.

Pastor mostró en Toro su sorpresa porque durante la campaña electoral “nadie” haya presentado proyectos para mejorar la atención a la dependencia o la salud mental, así como la asistencia sanitaria.

En este punto defendió la gestión del PP y precisó que Castilla y León tiene la ratio de profesionales sanitarios más alta de España.

Además, subrayó que los “problemas” en el ámbito sanitario no tienen su origen en que la Junta no contrate más médicos, sino en que el ministerio de Sanidad “está empecinado en no sacar más plazas de médicos MIR” para cubrir bajas y vacantes en consultorios del medio rural.

En este sentido, remarcó que el candidato popular a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido “por Ley” a que Castilla y León se convierta “en el único lugar de España en el que no se va a cerrar ni un solo consultorio en el medio rural”.

Precisó Pastor que, para el PP, “la sanidad es clave”, a la vez que reclamó la integración de la salud mental en el sistema sanitario y que sea dotada de más recursos y profesionales.

Por otra parte, subrayó que “la estabilidad y el progreso de Castilla y León van de la mano de Fernández Mañueco”, a la vez que criticó el desembarco de “ministros” en la provincia durante la campaña electoral, aunque “no sabían ni donde estaba Zamora”.

Además, recordó que en su etapa como ministra en el Gobierno de Mariano Rajoy, el PP invirtió en la provincia 1.423 millones de euros para, entre otros proyectos, impulsar la línea del AVE.

Arremetió Pastor contra “los que hablan de la España Vaciada”, de los que aseguró que “están vacíos de ideas de lo que necesita esta tierra”, a pesar de que ahora muestran su preocupación por el medio rural.

Por su parte, Blanco, reconoció que el centro de día de Intras es “el mejor ejemplo” de las políticas sociales que el PP desarrolla en Castilla y León, políticas que apuestan por la innovación y la modernización o avances en robótica, domótica o inteligencia artificial aplicados al cuidado de las personas.

Del mismo modo, subrayó que los 35 años de gestión del PP han convertido a Castilla y León “en líder en servicios sociales, en dependencia o en educación”, aunque también cuenta con “uno de los sistemas sanitarios mejor valorados”.

Pastor y Blanco también participaron en una mesa informativa celebrada en la capital, en la que animaron a los jóvenes a apoyar el proyecto político del PP, que tratará de evitar su éxodo de “una tierra llena de oportunidades” que, además, cuenta con los “mejores resultados del sistema educativo” y algunas de las mejores universidades del país.

No obstante, Pastor reconoció la necesidad de captar inversiones y “bajar” impuestos para que los zamoranos no abandonen su tierra.

El PP anunció en la capital un “cheque bebé” de 2.500 euros para ayudar a las familias, que “van a ocupar siempre un lugar prioritario”.