Los veranos que pasó en Toro y sus despejados cielos fomentaron la afición de Noemí Pinilla-Alonso a la astronomía. En la actualidad, es una reconocida astrónoma e investigadora, que trabaja en el Instituto Espacial de la Universidad de Florida Central y que ha colaborado con la NASA. Pinilla-Alonso dirige una investigación sobre los confines del sistema solar y las lunas de Urano.

–¿Qué le une a Toro?

–Mi familia es originaria de Toro. Mi abuela, Adelina Pinilla, fue maestra es las escuelas de Allende y mi abuelo, Agustín Pinilla, tenía una pastelería junto al Arco del Reloj, así que mis padres y tíos nacieron allí. Mi abuelo Agustín se mudó posteriormente a Asturias cuando mi padre tenía 3 años y así fue como la nueva generación de Pinillas nació y creció en Asturias. Pasé todos mis veranos en Toro, desde que era bebé hasta que me mudé a Canarias a estudiar astrofísica y son los mejores que recuerdo.

–¿Los veranos que pasó en Toro y sus despejados cielos contribuyeron a alimentar su afición a la astronomía?

– Es algo que recuerdo de forma espontánea cuando me preguntan cómo nació mi vocación. Recuerdo los cielos oscuros del paseo del Carmen y las eras, donde iba con mi familia a ver la lluvia de las Perseidas. Recuerdo mirar desde el Espolón y ver en el horizonte, más allá del río, las constelaciones de escorpión, sagitario o las osas mayor y menor desde la terraza de la casa familiar en Santa Marina.

–¿Cómo comenzó a colaborar con la NASA?

–En la carrera de investigación es típico, después del doctorado, hacer una estancia postdoctoral en un instituto diferente. Yo ya había viajado a alguna conferencia de la División de Ciencias Planetarias de la Asociación de Astronomía Americana, así que conocía a algunos investigadores que trabajaban en la NASA y me puse en contacto con ellos. Presenté un proyecto al programa postdoctoral de la NASA para irme al Centro Ames en California y me lo concedieron, así que hice las maletas y, una semana después de defender mi tesis, aterricé en San Francisco.

–En qué consiste su trabajo actual en el Instituto Espacial de la Universidad de Florida Central?

–Mi trabajo como investigadora consiste en recopilar datos, analizarlos y participar en propuestas para financiar proyectos nuevos. Además, hago labores de supervisión de investigadores jóvenes o estudiantes de doctorado. También dedico parte de mi tiempo a trabajar como Científica Principal Adjunta con el equipo de dirección del observatorio de Arecibo, administrado desde el instituto por la Universidad de Florida Central.

–Además, dirige una campaña de exploración de los confines del sistema solar, ¿en qué consiste?

–Sí, es DiSCo. Lo que voy a hacer es estudiar la composición del cinturón de objetos transneptunianos, una especie de asteroides helados que orbitan en el sistema solar más allá de Neptuno. Esta estructura es una de las más grandes del sistema solar y una de las más desconocidas. Nuestro principal interés en ella es que guarda información, casi sin alterar, de cómo era el sistema solar en los momentos en los que se formó.

–En la investigación utilizará el telescopio espacial James Webb...

–Es el telescopio más complejo que se ha enviado nunca al espacio. La sensibilidad que va a tener en el rango infrarrojo no tiene comparación con otros que hayamos utilizado. Esa parte del espectro de la luz está casi sin explorar y por ello, un montón de fenómenos que ocurren en el universo, y que emiten en la luz infrarroja, están aún sin estudiar de forma detallada. En concreto, el telescopio va a ser capaz de observar los ecos de la formación del universo en la etapa en la que creemos que se formaron las primeras galaxias, así como estudiar en detalle sistemas planetarios en formación y a los fósiles del nacimiento de nuestro sistema solar.

–En la campaña también serán exploradas las lunas de Urano, ¿qué espera descubrir?

–Queremos buscar indicadores de si han existido océanos líquidos en esas lunas ahora heladas. También estudiaremos la naturaleza de los materiales de carácter orgánico más complejos en su superficie, lo que nos permitirá conocer las condiciones en la nebulosa solar de la que se formó Neptuno, un planeta que no nació donde se encuentra en la actualidad, sino que migró a esta posición desde zonas más cercanas al sol y más calientes.

–¿La campaña arrojará luz sobre la existencia de un nuevo planeta en el sistema solar?

–El objetivo es arrojar luz sobre las condiciones en las que se formó el sistema solar y cómo evolucionó hasta la forma en la que lo conocemos con una estrella central, ocho planetas, dos cinturones de cuerpos pequeños, unos rocosos o asteroides y otros helados o transneptunianos y una nube de cometas, tan alejada, que no hemos sido capaces aún de detectar. Nuestro resultados ayudarán a los teóricos a perfeccionar sus modelos y no es descartable que una de las soluciones que encuentren sea que hace falta otro planeta exterior, aún no detectado, para dar forma a este sistema solar que conocemos.

–En un futuro cercano, ¿será posible dilucidar si hay vida en otros planetas?

–Es difícil poner plazos. Hace 50 años, algunos científicos y divulgadores pensaban que ahora viviríamos en un mundo con un montón de avances tecnológicos que no han sucedido. Sin embargo, sí que tenemos otros que no imaginábamos hace 20 años. En junio del 2020 nadie hubiera firmado que en junio del 2021 estaríamos vacunados, de forma eficaz, contra el COVID, y pasó. Me consta que hay muy buenos científicos trabajando en la búsqueda de indicadores de vida en otros planetas y los avances en la detección de planetas extrasolares son abrumadores.

–¿Usted es un ejemplo de los investigadores que abandonan España por falta de apoyo?

–Salir de España no es malo, yo lo hice con gusto, lo malo es no poder volver, no encontrar los medios o el lugar en el que seguir trabajando con el mismo apoyo con el que se hace fuera. Tengo la suerte de seguir en contacto con grupos españoles y me beneficio de ello, porque trabajan al mismo nivel y con instrumentación tan buena como mis colaboradores en USA, pero sé que han pasado por momentos de mucha incertidumbre profesional y eso afecta a la vida personal. Yo misma tuve la oportunidad de regresar al sistema español en 2011 y en 2015, pero la situación no me aseguraba poder continuar con mis proyectos con éxito.

–¿España debería invertir más en investigación?

–Sí, y aunque parece que todos estamos de acuerdo, no se avanza en la dirección correcta. Solo hay que comparar el presupuesto en España y en el resto de países europeos para ver lo poco que se destina en España a ciencia. Hay que establecer sistemas y líneas de financiación que se mantengan a largo plazo, que no dependan para subsistir del partido del Gobierno. Detrás de esos programas que se cortan hay personas que viven con éxito y sin lujos de la ciencia o estudiantes que empiezan su carrera.

–¿El COVID ha puesto en valor la importancia de la ciencia?

–Por un lado sí, pero también ha mostrado lo difícil que resulta a los políticos adoptar decisiones basadas en resultados científicos, porque nunca son inmediatos ni taxativos. La ciencia no trabaja con certezas y esos resquicios, esos momentos en los que lo científicos no podemos desde la honestidad afirmar al 100% qué va a pasar, los aprovechan oportunistas para su beneficio. No hay más que tomar como ejemplo las situaciones vividas en España en la desescalada, los movimientos antivacunas o la tibieza de las medidas contra el cambio climático.