El Pleno del Ayuntamiento ha dado luz verde, con carácter inicial y con la oposición del PP y el grupo no adscrito, a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ejecutar una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2015, que estimó parcialmente un recurso del exportavoz del PSOE, Lorenzo Rodríguez, por el que se declaró nulo de pleno derecho un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo relativo a la aprobación del planeamiento urbanístico.

La concejala de Obras, Ruth Martín, explicó que con la modificación puntual del PGOU el Ayuntamiento pretende “dar respuesta” a la sentencia, que obliga a establecer una nueva ordenación en los terrenos de la actuación aislada NU-4.

Para el equipo de Gobierno “está justificado el interés público” de la modificación, porque el Ayuntamiento debe contar con “un documento completo de planeamiento y ajustarlo a la sentencia”, aunque Martín también reconoció que “el legislador nos dice lo que hay que cambiar, pero no cómo hacerlo”.

Por este motivo, se han establecido dos “determinaciones” recogidas en una “memoria vinculante”.

La primera alude a que, según el fallo judicial, el suelo objeto de la modificación cumple las condiciones que establece el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para “categorizarlo como suelo urbano consolidado”, por lo que “no pueden imponerse la cesión que se contempla para área estancial porque vulnera el régimen de deberes y limitaciones en suelo urbano”, al margen de que la parcela cuenta “con la condición de solar”.

La segunda determinación propone establecer una nueva ordenación reduciendo las cesiones obligatorias y ajustándolas al “paseo del borde” proyectado en la zona, aunque también se incluye un retranqueo obligatorio dentro de la parcela para eliminar posibles impactos visuales desde la vega.

La modificación del PGOU fue rechazada en bloque por la oposición. El concejal del grupo no adscrito, Javier Gómez, reprochó al equipo de Gobierno que no haya elevado al pleno dos sentencias anteriores y pendientes de ejecución, “porque no quiere restaurar la legalidad”, ya que reconocían que la vivienda del exedil socialista “fue construida sin licencia urbanística y ni siquiera con una licencia provisional”, a la vez que matizó que la “infracción más grave es la de haber edificado sobre terreno de libre uso público” que, como advirtió, “no prescribe”.

Subrayó Gómez que la modificación del PGOU se basa en un “informe” encargado a un arquitecto que, “casualidades de la vida”, también redactó el proyecto de la vivienda de Rodríguez.

Sobre la sentencia, matizó que al considerar el terreno suelo urbano consolidado, “no cabe la cesión obligatoria gratuita del suelo” y que, en todo caso, se debe realizar mediante otras figuras urbanísticas.

Para Gómez con la modificación “a la carta” del PGOU se intenta “dar a la vivienda” del ex portavoz socialista “una apariencia de legalidad, pasando parte del terreno de libre uso público a libre de uso privado, aumentando la superficie edificable o modificando el índice de edificabilidad”.

El portavoz del PP, Alejandro González, acusó al PSOE de aprobar “una cacicada para beneficiar a su amigo en contra de los intereses de la ciudad”.

Además, precisó que con la modificación del PGOU, el Gobierno local pretende “dar cobertura a una edificación declarada ilegal por sentencia firme, por haber ocupado terrenos destinados a espacios libres de carácter público”.

Por último, matizó que la modificación “va a costar a los toresanos más de 20.000 euros”, por la contratación del mismo despacho de arquitectos que defendió al ex concejal socialista en el proceso “cuyo fallo ahora se pretende cumplir”.