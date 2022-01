El polifacético artista Marwán actuará este viernes, a las 20.30 horas en el Teatro Latorre de Toro, en el que ofrecerá el recital poético y musical “Una mujer en la garganta”, basado en su último libro de poemas y para el que se han agotado las invitaciones. Se define como un cantante que escribe poemas, pero con su música y sus versos ha conseguido conectar con un público diverso. Marwán valora de forma muy positiva la apuesta que Toro ha realizado por la cultura como motor de desarrollo.

–¿Qué puede adelantar del recital que esta noche ofrecerá en el Teatro Latorre?

–Es un recital poético y musical. Voy a interpretar poemas de mi último poemario, “Una mujer en la garganta”, pero también bastantes canciones de mis discos y en especial del último, “El viejo boxeador”. En esa mezcla por temáticas como suelo hacer añadiré un poquito de humor porque a veces, entre canciones y poemas que son tremendos emocionalmente, si se añade humor todo fluye mucho más y la gente se lo pasa muy bien.

–¿Qué diferencia su último poemario, “Una mujer en la garganta”, de otros libros de poesía que ha publicado?

–Es mucho más maduro. Creo que la lírica está mucho más cuidada en todos los sentidos. Hay menos poemas de amor y el tono es bastante diferente. Hay más hondura en los poemas y, aunque siempre he tratado de huir de la superficie y bucear en el fondo de los sentimientos, en este libro creo que lo he conseguido de un modo más bello y más profundo. Además, por primera vez el libro no solo contiene poemas de verso libre, que es lo que he hecho siempre, ya que también he incluido bastantes endecasílabos y sonetos. Es un libro más variado y más rico en todos los sentidos.

–Define su último poemario como más maduro, ¿esa madurez también está presente en “El viejo boxeador”, su nuevo disco?

–Muchísimo. De hecho, estoy muy orgulloso de este disco porque creo que por fin está a la altura del cantante y van muy de la mano tanto el disco como el poemario, en cuanto a temática, tono o la búsqueda expresiva.

–Compagina la escritura con la música y es un reconocido compositor y cantautor, ¿en qué faceta creativa se siente más cómodo o ambas son complementarias?

–Son complementarias, pero si tuviera que definirme, en realidad soy cantante. Lo cierto es que la poesía y la canción de autor siempre han ido muy de la mano y siempre han estado emparentadas. Mucha gente me considera un poeta que canta, pero soy un cantante que escribe poemas. Así me siento y si algún día tuviera que elegir dejaría la poesía, porque realmente siendo cantante también puedo ser poeta, puedo trabajar las letras, puedo cuidarlas y satisfacer toda mi necesidad creativa.

–Durante el proceso de creación de una obra, ¿tiene claro si el resultado final será una canción o un poema?

–Sí, porque es un tema meramente logístico. Cuando estoy con una guitarra voy a por una canción y no estoy pensando en un poema y cuando estoy sin la guitarra, generalmente, tengo vocación de escribir poemas.

–¿Cuáles son sus principales fuentes de inspiración a la hora de componer y escribir?

–La inspiración de una persona siempre es su vida. La vida es ese misterio insondable que tantas veces se nos escapa y que uno trata de capsular a través de canciones o a través de poemas. En el fondo hay ciertos sentimientos, ciertas emociones, ciertos hechos que en muchas ocasiones nos desconciertan o que son tan grandes que tratamos de atraparlos o de dotarlos de sentido a través de la creación o del arte, porque nos rellenan los huecos que deja la ciencia. En cuanto a lo temático es cierto que abordo temas como el amor o el desamor, pero siempre desde el punto de vista, no tanto de lo que estoy sintiendo, sino que trato de desmenuzar las emociones y obtener algo en claro, porque lo que estoy sintiendo en muchas ocasiones me desconcierta. Hablo también de otras emociones y de otras cosas de la vida como el pasado, la forma de ir por el mundo, las creencias o las filias y fobias.

–¿Qué papel han jugado las redes sociales en su éxito?

–La verdad es que me han ayudado muchísimo. Ahora llevo cuatro años trabajando con una discográfica y seis años con una editorial, pero lo cierto es que ya vendía decenas de miles de libros y llenaba salas de música, sobre todo en Madrid, gracias al boca a boca y a las redes sociales. Nunca he tenido ventanas formales como la prensa o la radio para mostrar mis canciones y, en ese sentido, las redes sociales han sido una bendición en mi caso. Aunque a veces las redes sociales sean un poco esclavas y te exijan crear contenidos continuamente, lo cierto es que he recibido mucha aceptación en ellas desde que surgieron al calor de los primeros años de Facebook o Tuenti y contribuyeron a que creciera mucho mi público.

–¿Las redes sociales le han permitido conectar con un público más joven?

–En ocasiones sí, aunque ahora con el último disco y el último libro mi público ha subido de edad y a mis conciertos asiste gente mucho más mayor. Es cierto que en algunos momentos las redes sociales me han permitido acceder a la gente joven, sobre todo a través del mundo de la poesía, porque muchos jóvenes se engancharon a mi forma de escribir.

–En Toro se ha creado un club de lectura juvenil y los primeros libros recomendados son los de Marwán, ¿cómo valora esta iniciativa?

–Me encanta, porque el hecho de que los jóvenes puedan abordar las emociones y tratar de sumergirse en ellas a través de mis poemas, como yo me sumergí o recibí mi educación sentimental con las canciones de Joaquín Sabina, Ismael Serrano, Luis Eduardo Aute o Joan Manuel Serrat, me parece alucinante. Me encanta influir o acompañar la vida de otras personas.

–Toro ha realizado una importante apuesta en los últimos años por la cultura, ¿cree que el sector cultural puede ser un motor de desarrollo en la España Vaciada?

–Sí, totalmente. La cultura es un motor de desarrollo básico, único e irremplazable. La cultura proporciona algo al ser humano que no se lo proporciona ninguna otra actividad. En un pueblo pequeño como Toro que la cultura sea un elemento dinamizador de la vida y que sus habitantes y los de los alrededores puedan disfrutar, en algunas ocasiones de forma gratuita, de la presencia de artistas, de escritores o de escultores de primer nivel me parece un milagro. Muchas de las cosas que necesitamos o que hacen que la vida sea llevadera tienen que ver con la cultura. Menos mal que tenemos los libros, las canciones o el arte para obtener respuestas, porque a veces la vida y más en estos tiempos que hemos pasado es un poco ingrata y dura.

–La pandemia había dado un respiro al sector cultural, pero la sexta ola está provocando cancelaciones de eventos, ¿la cultura está recibiendo suficiente apoyo?

–No está recibiendo suficiente apoyo porque en España carecemos de un estatuto del artista que en la pandemia nos hubiera protegido. Los artistas tenemos muchos deberes, pero muy pocos derechos. Los artistas somos una parte más de esta sociedad, cotizamos como los demás, pero en la pandemia no hemos tenido el apoyo que sí han recibido otros sectores.

–¿La pandemia nos ayudará a valorar más las pequeñas cosas y la antigua normalidad?

–A algunas personas sí y a otras no. Hay gente que ha sacado lo peor de uno mismo durante la pandemia y mucha gente lo mejor. Veo casos de gente que se ha envilecido durante la pandemia y otros que se han convertido en faro y en luz para otras personas.

–¿Cuáles son sus proyectos para el futuro?

–El primero a largo plazo es seguir disfrutando de la vida, las canciones, los conciertos y los recitales, además de seguir creando. Además quiero volver a Latinoamérica porque por la pandemia llevo dos años sin ir. También voy a lanzar una serie de duetos del último disco para revitalizarlo con artistas consagrados a los que admiro y quiero y van a ser maravillosos.