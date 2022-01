El alcalde de Toro, Tomás del Bien Sánchez, afronta el 2022 con la ilusión de que la ciudad logre recobrar el pulso y sobreponerse al duro impacto económico y social de la pandemia. Para alcanzar ese objetivo, en su opinión, Toro precisa que el proyecto de Monte la Reina reciba un impulso definitivo o captar subvenciones de fondos europeos. Además, anuncia que en los próximos meses podrían materializarse importantes proyectos empresariales en el municipio, al margen de los huertos fotovoltaicos en tramitación, lo que redundará en el beneficio los toresanos o en la mejora de servicios e infraestructuras. Para 2022, el alcalde mantiene la apuesta por seguir potenciando el turismo y la cultura como motor de desarrollo.

–¿Toro ha logrado en 2021 recuperarse del impacto económico y social de la pandemia del COVID?

–Creo que sí. La pandemia ha sido dura en toda España, pero especialmente en la comarca. Los datos de la pandemia en Toro son demoledores y aunque los más duros se corresponden con los primeros meses del año 2020, el desánimo se ha ido arrastrando durante meses. El 2021 comenzó con muchas dificultades y con restricciones, pero después de superar esa situación complicada creo que el año ha sido maravilloso. Toro goza de un buen estado de salud, a pesar de los problemas endémicos que afectan al resto de la provincia como la despoblación, la falta de inversiones o el abandono por parte de las administraciones autonómica y nacional. Sin embargo, a diferencia de otros municipios que han bajado los brazos, Toro sigue resistiendo y sigue siendo una ciudad de referencia.

–Toro ha depositado muchas esperanzas de reactivación en el proyecto de Monte la Reina, ¿cómo está colaborando el Ayuntamiento con el Ministerio de Defensa para materializar el regreso de militares a la provincia?

–En primer lugar hay que recordar que Toro consiguió paralizar la subasta de los terrenos. Después de lograr ese primer objetivo el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de todos aquellos que han querido ayudar en el proyecto. En este sentido, hay que destacar el empuje por parte de la sociedad civil y de instituciones zamoranas, que ha servido para que llegara el esperado anuncio del Ministerio de Defensa. Por las informaciones que hemos recibido el proyecto de Monte la Reina va a conllevar unos cambios a nivel del planeamiento urbanístico de Toro que tendrá acometer el Ayuntamiento.

–¿En qué consisten esos cambios que a nivel urbanístico deberá aprobar el Ayuntamiento para impulsar el proyecto?

–Seguimos a la espera de que el Ministerio de Defensa nos diga qué necesita porque no podemos trabajar a lo loco ni cambiar cosas sin conocer sus decisiones, ya que hablamos de procesos que requieren mucho trabajo. El departamento de Urbanismo y, especialmente la concejala, Ruth Martín, mantienen contacto con ingenieros y con mandos del Ejército y del Ministerio de Defensa que llevan el asunto. Estamos a su plena disposición y esperando a que nos digan qué hay que cambiar y en qué condiciones para llevarlo a cabo rápidamente. La declaración de lugar para la Defensa Nacional es una de las más importantes de este país y facilita poder cambiar cosas. Después del anuncio sobre Monte la Reina hubo mucha actividad, pero llevamos unas semanas que no sabemos mucho del Ministerio y supongo que están todavía estudiando los cambios que es necesario llevar a cabo por lo que en cuanto nos los comuniquen nos pondremos en marcha de forma inmediata.

–Al margen de modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Toro, ¿qué otras medidas tiene previsto poner en marcha el Ayuntamiento para respaldar el proyecto de Monte la reina?

–La medida mas importante es la habitacional basada en disponer de lugares para alojar a todas las personas que lleguen al campamento militar. Tenemos además un problema con el casco histórico, porque está muy abandonado y despoblado y la solución creo que es sencilla. Estamos localizando lugares vacíos y tenemos previsto presentar un proyecto para poder adquirirlos, rehabilitarlos y ofrecerlos en un alquiler condicionado a que las personas que los ocupen se empadronen y desarrollen su vida en Toro.

–Otro de los proyectos que puede contribuir a asentar población es la adecuación del corredor agroalimentario 602, ¿el Ayuntamiento de Toro está trabajando para atraer nuevas empresas que puedan asentarse en ese nuevo espacio industrial?

–Estamos trabajando desde los 16 Ayuntamientos que formamos parte del corredor agroalimentario con una consultora que es la que coordina el esfuerzo de todos. Trabajamos por tanto en conjunto para crear ese espacio amable, con una fiscalidad diferenciada y que cuenta con el apoyo de la consejería de Agricultura de la Junta. Tengo que agradecer el empeño del consejero, Jesús Julio Carnero, que ha tomado este proyecto como suyo. Se trata de un proyecto muy ambicioso que avanza lentamente, pero ya estamos trabajando para atraer empresas. No dejamos de buscar inversiones para Toro y van a llegar algunas muy importantes que van a repercutir positivamente en el bienestar de los ciudadanos, porque van a suponer el pago de tasas e impuestos que van a permitir ejecutar mejoras en servicios, infraestructuras o personal. En definitiva, las inversiones previstas van a redundar en el beneficio de los toresanos.

–¿Las empresas que valoran asentarse a Toro son diferentes a las que ya han iniciado el proceso para desarrollar en el municipio proyectos relacionados con el sector de la energía fotovoltaica?

–Sí. Hay varios proyectos sobre la mesa, al margen de los relacionados con el desarrollo de parques fotovoltaicos en el municipio. Se trata de nuevas instalaciones en Toro de empresas de diferentes sectores y servicios que, a partir de 2.022 y en los próximos años, empezarán a ver la luz. Estamos muy ilusionados aunque la carga de trabajo, por la dinámica de este equipo de Gobierno basada en primer lugar en tapar agujeros y después en empezar a construir, está siendo muy importante, pero ya tenemos casi solventados problemas endémicos que desde hace décadas arrastraba el Ayuntamiento y que ahora nos va a permitir trabajar en la línea que queremos seguir.

–En la actualidad, ¿cuál es la situación económica del Ayuntamiento de Toro y cuánta deuda se ha saldado en los últimos años?

–Cuando llegamos al Ayuntamiento la cifra total de deuda, entre la contraída con bancos y la que sumaban facturas impagadas, ascendía a cerca de nueve millones de euros. En la actualidad, esa deuda supera por muy poquito el millón de euros que se corresponde, en su totalidad, con deuda bancaria de la que además hemos bajado muchísimo, hasta en un 80%, los intereses de esos préstamos.

–La apuesta del equipo de Gobierno por potenciar el turismo ha derivado, entre otros logros, en el reconocimiento de Toro como “Pueblo Mágico 2022”, ¿qué repercusión puede tener esta distinción en la ciudad?

–Toro es una ciudad con muchas posibilidades a nivel turístico, patrimonial y cultural. En parte, yo estoy en Toro porque estaba convencido de esas posibilidades y de que el turismo es un sector económico que puede aportar futuro y oportunidades. Hemos trabajado mucho desde el 2015, trabajo que se refleja en que se han abierto más monumentos, se ha ampliado la oferta turística y se ha mejorado la calidad o los recursos interactivos y multimedia para tener todo al alcance de la mano. En la actualidad, Toro es una de las referencias turísticas de España y la distinción “Pueblo Mágico 2022” va a traer muchísimos visitantes. Además no hay que olvidar que en 2022 se va a celebrar en Toro otra edición de la exposición “La Iberoamericana” que ha supuesto una auténtica revolución no solo a nivel local, provincial o regional sino nacional e internacional, porque es una muestra que, mediáticamente, ha alcanzado a más de 10 millones de personas. La exposición, junto a “Toro Ciudad de la Música” y a otros recursos turísticos a los que se han añadido también el gastronómico o la “Ruta del Vino”, en la que el Ayuntamiento ha trabajado mucho, han convertido a Toro en un referente en gestión turística y cultural y no lo dice el alcalde, sino que todos los días recibimos llamadas para reconocer el trabajo realizado.

–La cultura se ha convertido en un motivo de confrontación política porque la oposición en bloque acusa al equipo de Gobierno socialista de destinar fondos al citado sector en detrimento de servicios municipales, ¿en 2022 el Ayuntamiento seguirá apostando por mantener la actividad cultural?

–La derecha nunca ha entendido la cultura y eso lo lleva muy dentro. Hay alcaldes y administraciones de derechas que también apuestan por la cultura, pero cada vez son menos. Aquí no se ha engañado a nadie y desde el primer programa electoral se apostó por la cultura, porque creo que sin cultura no hay sociedad y es lo único que nos diferencia de los animales. Además, la cultura es un factor importantísimo para el desarrollo económico porque genera riqueza.

–¿El Ayuntamiento ha valorado en los últimos años el impacto económico en la ciudad de la programación de actividades culturales?

–El impacto es de millones de euros. Que una familia pernocte y consuma en Toro genera que el establecimiento hotelero o el comercio tengan más recursos y sus propietarios puedan invertir o adquirir más productos en otros negocios. Además la cultura no solo incide en la economía sino también en la imagen de Toro. El turista que elige Toro cuando termina de ver la Colegiata y otras iglesias, puede tomar un vino en los soportales de la Plaza Mayor en un ambiente maravilloso y por la noche disfrutar, por ejemplo, de un concierto en un espacio singular de un grupo que actúa en festivales, pero que en Toro genera una experiencia diferente.

–El nuevo año será clave para dar un impulso definitivo al Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del municipio, con el que el Ayuntamiento pretende optar a los fondos “Next Generation” de la Unión Europea para la reactivación tras la pandemia, ¿en qué fase se encuentra el citado proyecto?

–En las próximas semanas la empresa nos presentará ya el plan redactado. Desde la asamblea ciudadana que celebramos para presentar la iniciativa hemos recibido muchísimas consultas y una elevada participación. Una vez que la empresa nos presente el plan el equipo de Gobierno limará los proyectos y se valorarán económicamente para su presentación. Se trata de proyectos muy importantes para los que vamos a pedir mucho dinero, porque aunque para optar a los fondos europeos, el proceso está siendo muy farragoso y requiere mucho esfuerzo, hemos previsto ya convocatorias que van a salir y ya tenemos proyectos. Por ejemplo, la Junta publicó las bases para la modernización y la sostenibilidad de las infraestructuras turísticas y, antes de que saliera la convocatoria, ya teníamos ideado un proyecto de 100.000 euros que sobre la mesa para subirlo a la plataforma y esperar a que se apruebe. Aunque no me gusta cómo se están tramitando, sí me gusta la filosofía de los planes europeos, ya que no sirven proyectos de medias tintas porque no perduran, se piden proyectos ambiciosos que vivan en el tiempo. Para que un proyecto sea ambicioso tiene que ser serio y contar con una inversión fuerte.

–En mayo del año 2023 se celebrarán las elecciones municipales, ¿tiene ya decidido si volverá a presentarse como candidato a la Alcaldía?

–No lo tengo decidido. Cuando entramos no sabíamos que el caos era tan grande y hemos tenido que aguantar de todo, carros y carreteras, pero el grupo de trabajo con el que cuento y he contado en estos años ha sido exquisito, profesional y muy férreo en las ideas y convicciones que, además, no se ha dejado manejar ni por nada ni por nadie. Queda apenas un año para tomar una decisión al respecto, pero es un año de proyectos importantísimos para la ciudad de Toro que van a requerir el 150% de mi capacidad y de la del equipo de Gobierno.

–¿Su expulsión del PSOE contra la que interpuso un recurso pendiente de resolver condicionará su decisión final de cara a las próximas elecciones municipales?

–Para nada. Si decido presentarme barajaré todas las opciones. Lo que no sé es si el PSOE, por fin, se dignará a resolver un expediente que está en el cajón del olvido porque no se atreve a resolverlo o si tendré que actuar de otra manera. Lo que está claro es que no estoy en la política por interés personal sino por el amor a mi pueblo, que sobrepasa todo. Todo lo que no sea la política que pueda utilizar para mejorar la condición de mis vecinos y de mi municipio no me interesa, porque tengo una profesión fuera de la política que me encanta, que amo con locura y que solo voy a dejar por algo que me gusta más, que es Toro. Fuera de ello no tengo interés por estar en el Congreso o en el Senado. La política en otras esferas que vemos en los medios de comunicación nacionales no tiene nada que ver con la política de calle, que es la política de verdad, la que me mueve y no quiero otra, porque o cambian muchas cosas o la política a otros niveles no me gusta.

–¿Cuál es su deseo para la ciudad de Toro y para sus vecinos en el nuevo año?

–Que sigamos prosperando, que se materialice el proyecto de Monte la Reina porque es importantísimo. También deseo que se mantenga el buen ambiente, porque Toro es una ciudad que ha recuperado el bienestar y la vida. Además, es una ciudad en la que podemos discutir sobre si se hacen mejor o peor las cosas, pero en la que estamos unidos cuando es necesario. En 2022 tenemos que estar unidos y remar juntos porque va a ser un año importante en el que van a llegar fondos de la Unión Europea y estamos trabajando con mucha previsión para poder optar a esas subvenciones. Además, en el año 2022 va a haber mucha capacidad inversora. El nuevo presupuesto del Ayuntamiento prevé un récord en inversiones, en gasto o en ahorro y en recaudación ejecutiva porque ahora se recauda mejor y todo esto redunda en el principio de igualdad: todo el mundo tiene derecho a recibir y a aportar lo mismo. Estamos trabajando firmemente, tengo un equipo del que estoy muy orgulloso y, aunque es cierto que yo soy, al final, el que da la cara, mi equipo es maravilloso y tiene una gran capacidad de trabajo. Estamos las 24 horas del día conectados y algún día escribiré un libro sobre el grupo de Whatsapp porque no pasan dos minutos sin que haya intensidad, motivación, ganas o broncas, pero los buenos momentos ganan con mucho a los difíciles.