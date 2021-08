Los niños de Morales de Toro han disfrutado durante gran parte del verano de un campamento urbano que les ha permitido pasar unas vacaciones un poco más entretenidas, a pesar de todas las restricciones que la pandemia del Covid-19 obliga a tener en cuenta en varios tipos de ocio para evitar la expansión del virus.

Las actividades estaban organizadas por el Ayuntamiento de Morales de Toro, que preside Luis Segovia, y por la monitora Silvia García Leiva. Todo el programa combinaba la finalidad lúdica y la didáctica, para que los niños se diviertan y vayan cada día contentos al campamento, pero también estimulen su capacidad de aprendizaje y desarrollen distintas capacidades y aptitudes durante el periodo estival.

El campamento se desarrollaba por las mañanas, de lunes a viernes, ya que de esta forma no solo se beneficia a los pequeños, sino también a sus padres, ayudando a conciliar la vida laboral con el cuidado de los pequeños cuando estos pasan más tiempo en casa, al no haber clases durante el verano. El horario de las actividades era de 10.30 a 13.30 de la mañana, por lo que no tenían que madrugar tanto como para ir al colegio.

Entre todas las actividades organizadas por Silvia García para los más pequeños, había algunas al aire libre, especialmente en el recinto de la piscina, uno de los espacios donde más disfrutaron los pequeños. Pero también se organizaron otras a cubierto como la realización de diferentes tipos de manualidades. También se disfrazaron y llevaron a cabo una visita institucional al Ayuntamiento de Morales de Toro, donde los niños pudieron tomar asiento en los sillones de los concejales en el Salón de Plenos, y además recibieron un pequeño obsequio, en forma de pompero.

Los participantes en el campamento pudieron celebrar en compañía los cumpleaños de los niños que cambiaban de edad en las semanas en que duró el mismo.

Como no podía ser de otra manera, en todas las jornadas del campamento se cumplieron escrupulosamente las medidas anticovid, respetando los límites de aforo de los recintos, y empleando otras medidas higiénico-sanitarias como los geles hidroalcohólicos o las mascarillas siempre que estaban en recintos interiores.