Jorge Blass es todo un referente en la magia mundial. Creador de innovadoras ilusiones que no dejan de sorprender al público, ganó la Varita de Oro de Montecarlo con apenas 19 años. Su magia ha cautivado a iconos del ilusionismo como David Copperfield y hoy, a partir de las diez de la noche, ofrecerá su espectáculo en la plaza de toros dentro del festival Las Noches de Toro. Los ciudadanos cermeños podrán disfrutar de una noche de ilusiones y mucha magia.

–¿Cómo nació su interés por la magia?

–Pues es algo que sucedió a los seis años de edad. Yo me quedaba pegado al televisor viendo programas en los que participaba Juan Tamariz. Con seis años, yo ya era fan absoluto de la magia. Es verdad que en esa época no sabía muy bien cómo empezar porque era todo más complicado que ahora ya que contábamos con menos recursos. Seis años más tarde, a los doce, yo ya entré en una escuela de magia y ahí empecé a estudiar para empezar con actuaciones sencillas a los 15 años. En ese sentido, fui un niño bastante precoz.

–Con el paso del tiempo y recorriendo largos caminos ha logrado llegar a ser mago profesional y poder vivir de su magia. ¿Cómo fue ese paso de mago amateur a mago profesional?

–Yo empecé en locales nocturnos de Madrid con actuaciones sencillas, como te decía, pero hubo un detonante que fue un anuncio que hice de publicidad que me relanzo un poco por así decirlo. Yo, por aquel entonces, estudiaba Psicología en la universidad y tuve que decidir y me decanté de lleno por la magia. Hice una gran desaparición de la universidad y aposté por lo que me gustaba de verdad. Entonces con 21 años, monté mi empresa y yo ya estaba un poco profesionalizado, pero fue fruto de mucho trabajo y el detonante que fue el anuncio de publicidad en televisión que cambió mi vida ya que fue mi importante para mi carrera.

–Hablemos del espectáculo que presenta hoy en Toro, ¿qué nos puede adelantar acerca de ello?

–Va a ser un espectáculo muy interactivo. El público desde su butaca va a poder participar y formar parte de ello. Se trata de un espectáculo para todos los públicos donde voy a presentar mis mejores ilusiones e intentar sorprender a los presentes. Ahora he desarrollado una serie de magias inéditas que espero que sorprendan a todos y los dejen con la boca abierta. También habrá tecnología ya que vamos a usar teléfonos móviles, maneras de conectarnos en el siglo XXI y también habrá tiempo para la magia clásica en la que también el público va a poder participar.

–La estrella de la magia David Copperfield declaró que “Jorge Blass eleva el arte de la magia a otro nivel”. ¿Qué sintió cuando escuchó tal referencia?

–Es un sueño porque yo llevo admirando a David Copperfield toda la vida y que, de repente, haga esa referencia sobre mí, me llame para comprarme los derechos de un truco de magia y que surja esa relación pues es un sueño, la verdad. Fue algo increíble y lo sigue siendo ya que tenemos muy buena comunicación. Él es un genio de la magia pero siempre está atento a lo que sucede en el mundo.

–¿Quién es el máximo referente mundial de la magia?

–Es una pregunta complicada (ríe). Para mí, lo es y lo sigue siendo Juan Tamariz. Es mi maestro y lo va a seguir siendo muchos años porque no para de crear cosas.

–¿Qué mensaje dedicaría a la gente de Toro para que apuesten por el espectáculo de hoy?

–Pues que se lo van a pasar fenomenal, vamos a hacer un show que los dejará a todos con la boca abierta y se van a olvidar de todo lo que sucede fuera, pero sobre todo van a salir con una gran sonrisa y totalmente ilusionados. Eso es lo que espero y ese es nuestro objetivo. Será una gran noche, seguro.