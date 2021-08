El grupo de jotas Vacceos de la localidad zamorana de Morales de Toro cumple en este mes de agosto 16 años de existencia. Al igual que ocurrió el pasado 2020, año en el que celebraban su decimoquinto aniversario, desde la asociación no tienen previsto realizar ningún tipo de acto de celebración para conmemorar estos 16 años de historia.

“Seguimos un poco en la misma situación que el año pasado cuando celebrábamos 15 años de existencia, sin un acto que pueda conmemorar esta hazaña. No obstante, esperemos que el año que viene podamos celebrar todas estas cosas que no hemos podido hacer en estos años a cuenta de la pandemia del coronavirus”, afirma Flori Sandoval, moralina y presidenta de esta asociación. Un acto que, como asegura, no tiene fecha prevista y que se llevará a cabo cuando la situación mejore y las condiciones sean las adecuadas. “El año que viene, si todo va bien y esto mejora, celebraremos el decimoquinto aniversario, el decimosexto, el decimoséptimo y todas esas cosas que no hemos podido celebrar. Todo junto y, si no se puede el que viene, pues dentro de dos años...”, bromeaba Flori Sandoval.

Un grupo de jotas Vacceos que, sin duda, se trata de uno de los grupos de bailes regionales más longevos ya no solo del panorama provincial, sino también del panorama regional. Una agrupación musical que ha actuado por numerosas localidades de Castilla y León y que, pese a llevar 16 años de existencia, siguen con la misma pasión. “Tenemos muchas ganas de volver a ensayar y a actuar, pero la situación es la que es y todos nosotros tenemos mucho miedo por lo que hemos decidido esperar, seguir esperando, que ya habrá tiempo de bailar, de reír y de disfrutar”, declara la presidenta, la cual afirma que “continúan con la pasión intacta y el mismo amor por el baile”.

Se trata de una agrupación que cumple 16 años desde que un grupo de amigas acudieron a un curso organizado por el Ayuntamiento de Morales de Toro y, posteriormente, decidieron formar este grupo y seguir disfrutando del baile y del folclore popular. “Comenzamos para seguir pasando el rato, juntarnos y así, y llegamos a ser en torno a 30 miembros”, apunta Flori Sandoval. Ahora, Vacceos cuenta con alrededor de una docena de miembros, entre ellos tres niños. “Obviamente somos menos que cuando empezamos, pero somos un gran grupo y además contamos con tres niños, que nos llena de alegría al ver a la gente tan joven disfrutar del folclore popular, del de nuestra tierra”, subraya.

Una agrupación que, a pesar de que no estén ensayando ni cuenten con actuaciones a la vista, sigue muy activa y que ha cambiado los trajes regionales por hacer mascarillas. “Al principio de la pandemia, cuando casi no había mascarillas, decidimos colaborar con una empresa de Valladolid y hacer mascarillas. Nos mandaban la tela y nosotros las hacíamos. En total yo creo que hemos hecho más de 50.000 mascarillas, una auténtica barbaridad”, afirma Flori Sandoval. “También estamos vendiendo camisetas a beneficio del Centro de Investigación del Cáncer (CIC) ubicado en Salamanca”, añade. Y es que el grupo de jotas Vacceos siempre se ha caracterizado por la solidaridad. Habitualmente, realizan una comida a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con sede local en Toro, así como diferentes galas benéficas y actos solidarios, que este año no se llevarán a cabo.

“A todos nos da mucha pena no poder juntarnos, pero creemos que es lo adecuado. Tendremos que esperar a que esto se suavice un poco. Responsabilidad individual y protección siempre”, manifiesta Flori Sandoval, una de las integrantes que más años lleva en esta agrupación musical moralina.