La sociedad de cazadores de Toro ha advertido sobre la reducción de las hectáreas del coto si, finalmente, se materializan los proyectos de adecuación de parques solares y de una línea de alta tensión para la evacuación de energía que discurriría por la vega y la campiña.

El asunto fue abordado en la asamblea general convocada por el club cinegético durante la que, además de informar sobre las actuaciones realizadas en el coto o el estado de cuentas, se convocaron las elecciones para renovar a la junta directiva y que se celebrarán el 13 de agosto.

El presidente saliente de la sociedad, José Antonio Melgar, reconoció que, aunque los proyectos de huertos solares no afectan de forma directa al club cinegético, pueden suponer una merma considerable de las hectáreas de la reserva de caza, así como una “barrera infranqueable” para los animales, porque verán alterado su hábitat natural.

Por este motivo, el club ha decidido adherirse a la plataforma “SOS Vega de Toro” a la que respaldarán en aquellas actuaciones que lleven a cabo para exigir, entre otras cuestiones, el soterramiento de la línea aérea.

En la asamblea, la junta directiva también informó sobre la merma paulatina de socios porque muchos jóvenes abandonan Toro por motivos laborales y porque los de mayor edad renuncian a su afición con el paso de los años.

“El coto va a menos”, reconoció Melgar, quien confirmó no obstante que, por el momento, el club, que cuenta en la actualidad con alrededor de 150 socios, no abrirá la puerta a cazadores que no residan en Toro.

Melgar también realizó un balance de la gestión de la directiva saliente que, en los últimos años, ha logrado sanear las cuentas, ya que cuando tomó las riendas el club acumulaba un saldo negativo de 9.000 euros y, en la actualidad, “no debemos nada”.

No obstante, Melgar abandona el cargo con una “espina clavada”, en alusión a la falta de apoyo del actual y el anterior alcalde, en su reclamación para poder cazar en la zona militar de Monte la Reina, con el objetivo de evitar los cuantiosos daños que los jabalíes causan en los cultivos.

A pesar de las continuas peticiones de apoyo para poder realizar capturas para controlar la población de jabalíes en el entorno de Monte la Reina, el club no ha obtenido los permisos solicitados.

Por último, Melgar recordó que el próximo 13 de agosto la sociedad toresana celebrará elecciones para designar a la nueva junta directiva y los interesados en desempeñar las funciones de presidente deben formalizar su candidatura en la sede del club, de 21.00 a 22.00 horas, y cumplir los requisitos que marcan los estatutos para ocupar el cargo.