El PP ha denunciado públicamente el incumplimiento de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local sobre el derecho a la información de la oposición, al no permitir a sus concejales acceder a las facturas físicas que han dado origen a una depuración contable ya que, al tratarse de una cantidad cerrada, 541.000 euros, que se obtiene de la suma del importe de las facturas, deberían formar parte del expediente.

Los concejales populares han criticado también que, tanto el Secretario como el Interventor, han dejado patente que el expediente es una mera depuración contable de la cuenta 555, lo que “deja en evidencia las denuncias falsas vertidas por el PSOE” y, por tanto, “lo que es un verdadero escándalo son las “gravísimas acusaciones falsas que ha realizado sin ningún pudor contra el anterior alcalde o el concejal de Economía”.

El grupo popular también ha recriminado a los concejales del equipo de Gobierno socialista que asuman el papel de jueces, a los que, no obstante, invitó a acudir a los tribunales o a la Fiscalía si detectan irregularidades, “pero no lo van a hacer, no porque esté prescritos los delitos, no van simplemente porque no existen delitos”, a pesar de “llevar seis años buscando irregularidades y no haber encontrado nada”.

Por otra parte, el PP remarcó que todas las facturas incluidas en la depuración contable están registradas, fiscalizadas y pagadas y, por tanto, “no hay ningún agujero” en las arcas municipales y aseguró que las acusaciones vertidas por el PSOE esconden una “cortina de humo para que no se hable de otros escándalos”.

En la relación contable facilitada por los servicios técnicos, los concejales populares han podido comprobar que las facturas se corresponden con gastos de suministros, cánones de la Confederación Hidrográfica o gastos “normales” de un Ayuntamiento, a la vez que dejaron claro que en la citada relación no aparece ninguna factura ni de viajes ni de El Corte Inglés.

Del mismo modo, cuestionaron que en el expediente “existen omisiones importantes”, en alusión a expedientes que no han sido considerados o que no han llegado a los técnicos para realizar sus informes, así como actas de pleno que no se han tenido en cuenta y que aclararían la realidad de los hechos, “desmontando las falsedades y acusaciones falsas vertidas por el equipo de Gobierno socialista”.

De hecho, apuntaron que no quedó ni un solo reparo de Intervención por levantar por el Pleno en la época de gobierno del PP. Los concejales populares también se preguntan quién ha elaborado la auditoría a la que alude el Gobierno local y que habría dado lugar a la depuración contable y acusan al alcalde, Tomás del Bien, de “falta de criterio”, al haber aprobado, ya ocupando el citado cargo y con el voto afirmativo del PSOE, la liquidación de la Cuenta General del 2014 en la que se reflejaban unas obligaciones pendientes de pago y de aplicar al presupuesto de 28.825 euros, cuando “ahora se inventan y sacan de la chistera que estas obligaciones ascienden a 541.000 euros”.

El PP de Toro recordó que “las cuentas las hacen los técnicos no los políticos” por lo que consideraron que los gastos deberían contabilizarse en la cuenta que ahora será depurada “fue su decisión, acertada o no, pero su decisión”. Por último, destacó que si la citada labor, presuntamente, "ahora la realiza, supervisa, dirige o gestiona un político, esto sí que constituiría un delito”.