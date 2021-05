La Federación de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero) estudia adoptar medidas de presión para mostrar su “malestar” por la falta de relación, comunicación y colaboración y diálogo con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), entidad que las tutela, pero que no visita a las comunidades para conocer “in situ” sus problemas, ni atiende sus peticiones sobre reuniones, además de ralentizar hasta “límites insoportables” cualquier trámite o expediente.

Por estos motivos, si la CHD no atiende las reivindicaciones de los regantes, Ferduero no descarta convocar movilizaciones e incluso sopesa no hacer frente al pago de los cánones y tarifas.

Los regantes de canales de la zona como el Toro-Zamora secundarán todas las medidas de presión que adopte Ferduero para exigir a la CHD un cambio en la forma de atender sus problemas y reivindicaciones.

El presidente del canal, Pedro Pablo Ballesteros, reconoció que la comunicación con la CHD es “prácticamente inexistente”, especialmente desde que fue nombrada la nueva presidenta de la entidad.

Esta situación, según Ballesteros, dificulta la resolución de “problemas del día a día” de los regantes, pero también otros de mayor calado que requieren una rápida solución.

A modo de ejemplo citó que, en el caso del canal de San José, la demora en la tramitación de expedientes y documentos ha dilatado la resolución sobre la concesión solicitada, lo que retrasará la ejecución del proyecto de modernización de la infraestructura de riego así como la reconcentración parcelaria previa.

Del mismo modo, remarcó que muchas comunidades están intentando implantar nuevos cultivos que precisan un riego más temprano, pero la CHD además de exigir una solicitud por escrito, dilata en el tiempo la contestación lo que dificulta la planificación de las siembras.

Para los regantes la “situación es insostenible”, ya que nunca antes habían compartido una sensación de “abandono y desatención” como la actual, por lo que Ferduero no descarta promover “medidas drásticas” para que la CHD reconsidere su manera de atender las reivindicaciones y de trabajar con las comunidades.