Las medidas de apoyo de la UE permitirán a la DO Toro solicitar ayudas para almacenar vino

Sala de barricas de crianza de una bodega amparada por la DO. M. J. C.

La Denominación de Origen Toro podrá beneficiarse de algunas de las medidas excepcionales de apoyo al sector vitivinícola adoptadas por la Comisión Europea para intentar paliar el impacto económico de la crisis sanitaria, paquete que incluye una autorización temporal para organizar el mercado, el incremento de la contribución de la Unión Europea a los programas nacionales de respaldo a productores o el pago de anticipos para la destilación y para almacenar vino. Aunque dos medidas adicionales deberán ser ratificadas por el Parlamento Europeo y por los Estados miembros, la Denominación de Origen Toro confía en la aprobación de un anticipo para el almacenamiento de vino, que puede llegar a cubrir el 100% del coste. En este sentido, responsables del Consejo Regulador reconocieron que la medida beneficiaría a las bodegas de la zona, de las que algunas ya han solicitado ayudas para poder almacenar sus vinos.

En concreto, apuntaron que en Denominaciones de Origen como Toro las bodegas pueden optar por envejecer sus vinos, por lo que cobrar una ayuda por almacenar el vino en depósito o en la nave de barricas, que deberían precintar, "no supondría un problema", ya que tendrían que optar por su guarda si quieren calificarlo como crianza o como tinto roble de envejecimiento medio, con un paso en barrica que supere los seis meses. Sobre otra de las medidas excepcionales, un incremento del 10% en la contribución de la Unión Europea para programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola y que alcanzaría el 70%, el Consejo Regulador valora positivamente la decisión, aunque considera que, a pesar de las ayudas, "será difícil emprender actividades" de promoción como las que se han realizado hasta la irrupción del coronavirus. En este sentido, reconoció que "es tanta la incertidumbre" que resulta "arriesgado" organizar acciones de promoción internacional por la cancelación de ferias, con el consiguiente riesgo de perder la inversión realizada en la reserva de suelo, montaje de stands, vuelos o envíos de muestras de vino, entre otros gastos. Por otra parte, la Denominación de Origen Toro no podrá acogerse al pago de anticipos por destilación de vino porque en Castilla y León no existe ninguna destilería, lo que ha propiciado que las bodegas amparadas por el sello de calidad no hayan tenido la opción de solicitar una ayuda.

Por último, la Comisión Europea ha autorizado a los agricultores y a las asociaciones u organizaciones de productores reconocidas a poner en marcha medidas de regulación de la oferta de vino durante seis meses, lo que supone una excepción temporal de las normas de competencia de la UE. Las citadas medidas incluyen la transformación y la elaboración, el almacenamiento, la promoción conjunta o la planificación temporal de la producción, entre otras.