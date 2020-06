La hora de la suerte

M. J. C.

Del Bien (izquierda) y Pérez muestran el cupón con el Arco del Reloj al fondo de la imagen. M. J. C.

Sobre la antigua Puerta del Mercado se yergue el Arco del Reloj, uno de los emblemas del patrimonio de Toro, cuya importancia histórica no ha pasado desapercibida para la ONCE, que ha elegido la esbelta torre para ilustrar los 5,5 millones de cupones que se pondrán a la venta para el sorteo del próximo martes. El alcalde y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Tomás del Bien e Ismael Pérez, respectivamente, presentaron ayer el cupón que reproduce el cuerpo del monumento que aloja el reloj que marca el ritmo de vida de la ciudad.

El cupón forma parte de la serie "Ciudades en punto y hora" y, como reconoció Pérez, la ONCE ha seleccionado el Arco del Reloj de Toro porque el pasado año se conmemoró el 300 aniversario de su construcción y porque es uno de los más importantes de cuantos se conservan en la provincia. Por su parte, Del Bien agradeció a la ONCE la elección de tan insigne monumento para ilustrar el cupón y resaltó que supondrá un "impacto visual" muy importante para la ciudad, aunque también servirá para poner en valor su patrimonio. Asimismo, reconoció que la venta de cupones que reproducen en parte el Arco del Reloj contribuirá a reforzar la imagen turística y promocional de la ciudad. Precisó el alcalde que en la provincia se conservan otros relojes importantes, pero el más emblemático y el más prominente dentro del tejido urbano de un municipio es el de Toro.

El diseño del Arco del Reloj se atribuye a Joaquín Churriguera y comenzó a construirse en 1719 finalizando las obras 19 años después. El Arco cuenta con cuatro cuerpos y el segundo aloja el reloj mecánico por el que se conoce al monumento, que también se ha convertido en un emblema turístico ya que es la primera construcción, junto a la torre de la Colegiata, que se puede admirar desde las carreteras de acceso a Toro. Además, el Arco del Reloj es uno de los monumentos más conocidos fuera de Toro por la leyenda que asegura que, en la argamasa utilizada para su construcción se empleó vino en lugar de agua, porque hace tres siglos era más abundante. Al menos, en cinco ocasiones, la ONCE se ha fijado en Toro para ilustrar sus cupones, las dos últimas sirvieron para promocionar su Semana Santa y la exposición Las Edades del Hombre. El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, la posibilidad de ganar 55 premios de 35.000 euros aunque, por 0,5 euros más, los jugadores pueden llevarse "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años.