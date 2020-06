COAG se opone al alza del rendimiento máximo de la variedad tinta de Toro propuesta por la DO

COAG ha presentado ante el Instituto Tecnológico de Castilla y León alegaciones a la modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Toro propuesta por el Consejo Regulador y referidas al incremento del límite máximo de rendimientos para la variedad tinta de Toro, que pasaría de 6.000 hasta 7.500 kilos por hectárea. Para la organización agraria no existen razones que justifiquen la propuesta de incrementar los rendimientos porque, en su opinión, afectaría a la calidad del vino, además de generar una caída de precios y más excedente sin salida comercial.

Además, como apuntó, la propuesta de modificación planteada por el Consejo Regulador "carece de un riguroso estudio técnico justificativo y de mercado", al margen de que no analiza las consecuencias no solo para el sector elaborador, sino también para los productores de uva. COAG atribuye la propuesta a los "intereses particulares de determinadas bodegas" que también producen uva. En este punto, recordó que la media de rendimiento se sitúa en los 3.600 kilos por hectárea, a la vez que precisó que el propio reglamento ofrece la posibilidad de incrementar los límites máximos hasta el 15% en determinadas campañas, siempre que no se menoscabe la calidad del fruto. En este sentido, calificó de "contradictorio" que el Consejo Regulador no adoptase la medida en el 2018 ante una campaña de elevada producción y "pretenda establecerla ahora con un incremento de hasta el 25%" de los rendimientos autorizados para la producción de tinta de Toro. Por último, subrayó que el incremento propuesto provocará un exceso de oferta de uva, que conllevará un descenso del precio que percibirá el viticultor e incluso generará un excedente que no podrán comercializar.