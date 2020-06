La Posada Real Palacio Rejadorada busca contribuir al impulso turístico procedente de Europa

Impulsar un turismo de calidad desde Toro, una localidad que se encuentra a apenas dos horas de viaje en coche desde Madrid y que puede ser un ejemplo de aprovechamiento enológico y cultural para el resto de España. Con este reto se estableció el Palacio Rejadorada, una Posada Real que acaba de afrontar una operación de reestructuración familiar, en la que Iberaval ha prestado su confianza a la segunda generación. "Siempre digo que ésta es una ciudad con una historia apabullante, con un patrimonio excelente, un potencial de turismo enológico que crecerá y que va a pegar un boom", sentencia el propietario de la remozada Posada Real toresana, Santiago Rodríguez, un firme defensor del simple concepto de "ver piedras, comer bien y beber bien".

A su entender, ciudades más próximas a Madrid se encuentran en este momento "sobreexplotadas", por lo que el pasillo de la Ribera del Duero, a su paso por Zamora y hasta Oporto, es "una excelente oportunidad para captar turismo europeo". Según detalla, "ofreciendo experiencias turísticas de calidad, bien cuidadas y sin locuras, para esos clientes que no pueden pagarse un gran hotel de lujo, pero sí aprecian disfrutar de cosas sencillas y bien hechas, podemos tener recorrido". De ahí su apuesta por recuperar este alojamiento boutique de 15 habitaciones en el centro histórico de Toro que, señala "es como un Parador en pequeñito", que, además, tiene un restaurante que trabaja una cocina local muy cuidada.

La finalidad de este proyecto, que mantiene a cinco familias de la zona, explica Santiago Rodríguez, "no es meramente económico, sino que lo que pretendemos es ofertar calidad, de que se puede descansar aquí, y creemos que Toro terminará despuntando, porque ahora está en un punto intermedio y ya es una ciudad con un turismo de calidad".

Historia viva de España

La historia del Palacio Rejadorada no tiene desperdicio. Cuando se encontraba en ruinas, hace 15 años, el padre de Santiago lo adquirió y rehabilitó, y fomentó la creación de proyectos empresariales en torno suyo con socios de primer nivel.

El Palacio Rejadorada no es un edificio cualquiera. Para empezar, data del siglo XV, se localiza a solo un paso de la Colegiata de Santa María y la Plaza Mayor.

En sus instalaciones se dieron acontecimientos fundamentales en la Historia de España. En 1476, durante la guerra civil de sucesión entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, varios toresanos, partidarios de Isabel, comandados por Antona García, acordaron ayudar a los ejércitos castellanos a tomar Toro, donde se encontraban los portugueses, partidarios de la Beltraneja. Aquella conspiración falló y el cerco de la sospecha se centró en torno a la instigadora de la revuelta, que fue condenada a la horca, tras lo que su cadáver quedó colgado en la reja de su propia casa como escarmiento.

Sin embargo, los Reyes Católicos pudieron finalmente tomar la plaza toresana y mandaron dorar la reja de su casa y otorgaron a sus hijas y descendientes la exención de pagar tributos y de rendir ciertos servicios. Un privilegio que se prolongó por más de 400 años.

El acceso a Iberaval

Santiago es MBA por Esade, ha invertido en start ups, y es ejecutivo en una multinacional, afirma que "modestamente, sabemos algo de gestión empresarial?". En este contexto, añade que "me hacía especial ilusión coger un negocio familiar, a pequeña escala, y gestionarlo como si fuera una gran empresa, ordenando y estructurando un proyecto en el que, no sólo se dé calidad a los clientes, sino que se base en una gestión profesional y que, por ejemplo, empleados y proveedores sepan cuándo van a cobrar".

De modo que, tras dos años buscando financiación, considerando que la operación que planteaba era "muy clara desde el punto de vista financiero", pese a lo cual no pasaba del primer analista en los bancos que huían de complejidades inmobiliarias, "ahí me encontré con Iberaval a partir de una de las entidades financieras que me invitó a contactar con la sociedad de garantía". De ese contacto, asegura, "quedé gratamente sorprendido, porque alguien entendía el valor y lo que aportaba para la zona de Toro nuestro proyecto. Tenía sentido y no había mucho riesgo en la operación". De modo que la intermediación de Iberaval facilitó a Palacio Rejadorada, financiación concedida por Bankia.

"Se deberían utilizar más las sociedades de garantía, pero no se conocen", sentencia de manera categórica Santiago, quien considera que la tramitación con Iberaval resultó "súper ágil".

La sociedad en Zamora

La sociedad de garantía se ha convertido en un aliado financiero clave de cientos de pymes durante estos últimos meses, en particular con motivo de la pandemia declarada por el COVID-19. En los cinco primeros meses del año, Iberaval ha formalizado operaciones por casi 9 millones de euros en la provincia de Zamora, lo que supone un 13% más que en el mismo periodo de 2019.

En cuanto a los importes medios solicitados han rondado los 80.000 euros a devolver en cerca de cinco años (55 meses).

Por sectores, los más activos si hacemos caso del trabajo financiero de Iberaval, han sido el Comercio, con casi el 30% de las operaciones; los Servicios, con el 25%, y la Industria, con el 22%.