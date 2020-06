El Ayuntamiento de Toro suprime las asignaciones a los partidos y por concejales adscritos

El Ayuntamiento de Toro suprimirá las asignaciones mensuales que percibían los grupos políticos, recursos que en principio se destinarán a reforzar las medidas que se impulsarán para paliar la crisis. Las asignaciones que serán suprimidas ascendían a 80 euros mensuales por grupo y por cada concejal adscrito y la medida fue aprobada en el último pleno, tras un tenso debate en el que la oposición reclamó al equipo de Gobierno algún "gesto más con los ciudadanos", como la rebaja en un 15% de los sueldos del alcalde y la concejala liberada, Tomás del Bien y Ruth Martín, respectivamente.

El portavoz de Ciudadanos, Javier Gómez, abrió el debate y remarcó que "estamos obligados moralmente a renunciar a la asignación", a la vez que justificó la abstención de su grupo en que, aunque en principio estaba de acuerdo con suprimir las asignaciones, el equipo de Gobierno no ha concretado ni el tiempo de aplicación de la medida ni si el dinero se va a destinará a paliar la crisis o "a las fiestas". Además, incidió en que, por la pandemia, muchos toresanos "no cobran nada desde hace más de dos meses", por lo que Ciudadanos no comprende que "los políticos no hagan un pequeño esfuerzo y se bajen su salario", especialmente, como matizó, cuando el alcalde percibe aproximadamente 1.000 euros más por su condición de diputado provincial que en el anterior mandato. En este punto, recriminó a Del Bien que "sea incapaz de renunciar a una parte de su salario", lo que evidencia, que es "un mercenario político". En la misma línea, el portavoz del PP, Raúl Martínez, recordó que su grupo formuló como medida excepcional una propuesta relacionada con la supresión de la asignación a los grupos, aunque también subrayó que "hay mucho de donde se puede recortar", en alusión a los sueldos del alcalde, la edil liberada y el secretario de Alcaldía que, sumados al coste de la Seguridad Social, generan un gasto anual para las arcas municipales de 116.200 euros.

En respuesta a las valoraciones de la oposición, la portavoz del Gobierno local, Ángeles Medina, remarcó que las asignaciones a grupos se pueden suprimir porque son "subvenciones nominativas", mientras que los sueldos de cargos electos son un "derecho constitucional". Invitó Medina a los ediles de la oposición a que "sin tan generosos son" retraigan de sus salarios la cantidad que estimen conveniente y que "el interventor la incorpore a los presupuestos" del Ayuntamiento. En el turno de réplica, el portavoz de Ciudadanos remarcó que la bajada de sueldos "no es una exigencia" y dejó claro que "me gustaría que todos los políticos que tienen un buen salario se lo bajen".

El portavoz del PP también utilizo el turno de réplica para recordar a Medina que "nada tienen que ver" los sueldos que perciben otros concejales de empresas privadas con los salarios del alcalde o la concejala liberada, porque "los pagamos entre todos y tienen margen" para poder reducirlo. Cerró el debate el alcalde, quien invitó al portavoz de Ciudadanos a demostrar en el próximo pleno que percibe 1.000 euros más de salario como diputado o los días que ha estado o no ausente del municipio durante la pandemia. Del Bien zanjó el duro cruce de acusaciones asegurando que la pandemia ha servido para comprobar que "no se puede contar con la oposición" porque aprovechan cualquier situación para arañar votos".